5-stjernet Euro NCAP til Opel Insignia

now playing

now playing

now playing

Euro NCAP organisationen har givet Insignia topkarakteren fem stjerner efter de seneste 2017 krav.

Opel Insignia har netop fået fem stjerner i den nye Euro NCAP test af bilers sikkerhed.

Forbrugerorganisationen Euro NCAP bedømmer bilers sikkerhed både efter karrosseriets styrke ved en kollision og på omfanget af elektroniske assistentsystemer, der kan medvirke til at undgå ulykker. Insignia scorer højt i alle kategorier, der er omfattet af bedømmelsen – både evnen til at beskytte forsædepassagerer ved en frontalkollision, beskyttelsen af børn og fodgængere samt funktionen af de elektroniske sikkerhedssystemer.

Euro NCAP fremhæver den aktive motorklap, der automatisk løfter sig op fra motorrummet for at øge afstanden til de hårde motordele, hvis bilen påkører en fodgænger. Også funktionen af den automatiske nødbremse, hvor bilen bremser automatisk for forhindringer, hvis føreren ikke selv gør det, fremhæves af Euro NCAP.