500-hestes fuldblod: Porsche præsenterer den nye Cayenne GTS

Porsche udvider nu deres omfattende Cayenne-program med nye og endnu mere sporty GTS-modeller.

GTS-betegnelsen har været synonym med sportslighed og køreorientering i Porsches program siden 1960’erne. Denne tradition, der startede med gaderæseren 904 Carrera GTS fra 1963, blev genoplivet i 2007, da Cayenne blev den første model i den moderne æra til at bære GTS-navnet. I dag bruges betegnelsen på tværs af Porsches modelprogram, og den nyeste Cayenne er ingen undtagelse.

Opgraderet køredynamik

Den særlige GTS-undervogn er sænket med 10 millimeter og indeholder komponenter fra den ekstreme Cayenne Turbo GT på forakslen, hvilket skærper køredynamikken markant. Adaptiv luftaffjedring og Porsche Active Suspension Management (PASM) er standard, ligesom Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). Alle undervognskomponenter og -systemer som Porsche Traction Management (PTM) og Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC, som er ekstraudstyr) er tilpasset GTS-konceptet for at optimere performance.

Den nye Cayenne GTS drives af en optimeret 4,0-liters V8 biturbo-motor, som nu yder 500 hestekræfter og 660 Newtonmeter. Det er en forøgelse på henholdsvis 40 hestekræfter og 40 Newtonmeter sammenlignet med forgængeren. Den 8-trins Tiptronic S-automatgearkasse er ligeledes optimeret for hurtigere skiftetider i Sport- og Sport Plus-køreprogrammerne, hvilket muliggør en acceleration fra 0 til 100 km/t på kun 4,4 sekunder, mens topfarten er 275 km/t.

Endnu mere sporty attitude

Den nye Cayenne GTS er let genkendelig på sit unikke, sportslige design. Den præsenteres med en særlig front med store luftindtag, mørktonede for- og baglygter og røde bremsekalibre. Den standard Sport Design-pakke inkluderer sortlakerede sideskørter og vindueslister samt 21-tommers RS Spyder-hjul i antracitgrå, som fuldender GTS-looket.

I kabinen er der standardopvarmet GT-sportsrat og interiøret er beklædt med det ruskindslignende Race-Tex-materiale. De 8-vejs-justerbare sportssæder samt armlæn og dørsider er også dækket af dette materiale. For Cayenne GTS Coupé-modellen er et glaspanoramatag standard.

Cayenne GTS-modellen er et sandt mesterværk af præstation og stil, der kombinerer Porsches tradition for kraftfulde sportsvogne med moderne luksus og avanceret teknologi.

Startpriser fra 2.689.900 kr. i Danmark