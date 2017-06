Biler på frimærkerne

Selv om det måske er hurtigere selv køre ud og aflevere brevet, så har Postnord alligevel udgivet frimærker.

Der er tale om tre frimærker med ikoniske veteranbiler. Frimærkerne viser

motiver af BMW Isetta 300, VW 1200 De Luxe og Citroën DS21 Pallas, der i

1950’erne og 1960’erne var at finde på danske veje.

Bilerne, der har stået model til tegningerne på frimærkerne, er udvalgt i samarbejde

med Jysk Automobilmuseum i Gjern, hvor de kan ses som en del af udstillingen.

Frimærkerne kommer i værdien 25 kr. og kan købes som miniark i PostNords

netbutik på postnord.dk/netbutik.

Det er ikke første gang, der udgives frimærker med biler. Tidligere har der været

frimærker med postbiler og klassiske racerbiler fra Copenhagen Historic Grand Prix.

BMW Isetta 300 Kabinescooteren BMW Isetta 300 var en lille, billig bil, som blev lavet fra 1955- 1962. Har en 1-cylindret motor med 13 hk. På syv år blev der produceret over 36.000 eksemplarer. Modellen på frimærket er fremstillet i 1960. VW 1200 De Luxe Den populære Folkevognsboble blev produceret fra 1949-2003 i ca. 21 mio. eksemplarer. Var afgørende for, at de europæiske arbejderfamilier blev motoriseret. Havde en 4-cylindret boxermotor med 30 hk. Bilen på frimærket er fra 1959. Citroën DS21 Pallas Den blev præsenteret ved bilmessen i 1955 i Paris og vakte opsigt pga. avanceret teknologi og høj komfort. Blev produceret fra 1955-1975 i 1,3 mio. eksemplarer og havde en 4-cylindret motor med 109 hk. Frimærket viser en model af årgang 1973.