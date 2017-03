Cabriolet fuldender E-Klassen

Der er kommet sedan, coupe, stationcar og en All-Terrain-model. AMG-modellen er på plads.

Nu kommer E-klassen i cabriolet og dermed er modelrækken fuldendt for Mercedes.

Som noget helt nyt kommer den åbne model med træk på alle fire for dem, der ønsker det. Mercedes lover, at kommer der en byge eller bliver det bare for meget med vinden i håret, så kan tages rulles op – eller ned – på 20 sekunder og endda mens bilen kører op til 50 kilometer i timen.



At en cabriolet ikke behøver være upraktisk er E-Klasse cabriolet et godt eksempel på. Med taget oppe er der plads til 385 l. og skal taget være nede er der plads til 310 l.