Danmarkspremiere på ny Toyota Yaris

Toyota Yaris, kommer i en ny udgave og har Danmarkspremiere i den sidste weekend i maj over hele landet.

Som noget nyt er Yaris i alle udgaver udstyret med sikkerhedspakken Toyota Safety Sense med bl.a. automatisk nødbremse ved hastigheder op til 80 km/t, vognbanealarm, der advarer, hvis du overskrider vejstriber uden at give tegn med blinklyset samt med automatisk op- og nedblænding af fjernlyset. Priserne starter på 115.990 kr.

Danmarks billigste hybridbil

Som den eneste bilmodel i sin klasse kan Yaris fås enten som benzin, diesel eller som hybrid med mulighed for at køre på ren el op til halvdelen af tiden bag rattet endda uden nogensinde at skulle lade bilen op med ladestik. Yaris oplader automatisk batteriet op under kørslen.

Prisen for hybridudgaven af den nye Yaris starter fra 169.990 kr., og Yaris Hybrid er fortsat som Danmarks billigste hybridbil.

Helt ny 1.5-liters benzinmotor

På motorfronten hilser Yaris en ny fire-cylindret 1.5-liters benzinmotor med 111 hk og et gennemsnitligt brændstofforbrug på ca. 22 km/l ved blandet kørsel velkommen.