Det er de færreste mænd, som ikke er til fart og spænding, men der er alligevel nogle mænd, som har en større kærlighed til biler end andre.

Der findes mange fantastiske gaveidéer til den bilglade mand, så du kan med sikkerhed finde en passende gave til ham, hvis du lader dig inspirere.

Gavekort til det lokale autoværksted

Den bilglade mand vil naturligvis sørge for at passe godt på sin bil, men det er desværre ikke ensbetydende med, at man ikke kan få behov for at besøge et autoværksted i ny og næ. Der vil i den forbindelse være udgifter til både løn og eventuelle reservedele, hvorfor det hurtigt kan gå hen og blive en halvdyr oplevelse.

Det er de færreste bilinteresserede mænd, som ikke vil blive glad for at modtage et gavekort til det lokale autoværksted, hvorfor det er en af de gaveidéer, du bør skrive dig bag øret.

Køretur i en superbil

Det er svært at finde en mand, som ikke har drømt om at sætte sig ind i en superbil og træde speederen i bund. Det er desværre de færreste danskere, som har råd til at købe en superbil, men så er det heldigt, at man kan booke en køretur med en varighed på 15, 30 eller 60 minutter.

Lamborghini Gallardo, Audi R8 og Ferrari 360 Spider er nogle af de superbiler, som den heldige mand kan prøve kræfter med. Der er vel at bemærke tale om superbiler i millionklassen, som vil give langt de fleste andre biler baghjul.

En oplevelsesgave i form af en køretur i en superbil vil glæde enhver mand med trang til dyre og hurtige biler. Læs mere her, hvis du er overbevist om, at det er en fantastisk gaveidé.

Abonnement på bilvask – Ubegrænset bilvask

Du kan glæde en bilinteresseret mand ved at købe et abonnement på bilvask, så manden ikke længere skal betale en formue for at få vasket sin(e) bil(er). I dag er der flere virksomheder med speciale i bilvask, som tilbyder forskellige abonnementsløsninger.

En bil bliver lynhurtig beskidt, hvorfor det vil være befriende at kunne lægge vejen forbi vaskehallen en gang om ugen uden at skulle betale en krone. Manden vil dermed kunne spare både tid og penge, hvorfor du kan forvente, at det er en gave, som vil falde i god jord.

Nyt udstyr til bilen

Du behøver ikke at være bilekspert for at vide, at den gennemsnitlige mand vil blive lykkelig for at få nyt udstyr til sin(e) bil(er). Du kan f.eks. købe en cykelholder, mobiloplader, trafikalarm, elektronisk p-skive eller noget helt femte.

Der er mange mænd, som tilbringer meget tid i bilen hver dag, så hvorfor ikke have alt det nyttige udstyr og tilbehør lige ved hånden?