Højbenet Logan fuldender Dacia-programmet

Som den sidste i rækken lancerer Dacia nu Logan MCV i den luksuriøse Stepway version.

Øget frihøjde, lækkert interiør og nyt design både ude og inde venter kunderne til den nye Logan MCV Stepway.

Dacia Logan MVC Stepway beholder naturligvis alle de features, der har gjort den til en rummelig og populær familiebil. Nemlig klassens største bagagerum på 573 liter og fem komfortable siddepladser.

Men der bliver skruet op for bilens dynamiske udtryk. Først og fremmest stiger frihøjden med fem centimeter, der er skærmforøgere for og bag, samt beskyttelsesplader foran og bagved for yderligere at understrege bilens crossover udseende.

Udenfor er der også nyheder. Logan Stepwayfår daytime running lights og i kabinen er der kommet et helt nyt rat, nyt indtræk, ligesom der er parkeringssensorer og bakkamera som ekstraudstyr.

Logan MCV Stepway kommer i handlen i løbet af foråret.