Se billederne: Ny Citroën C4 Cactus

Citroën løfter sløret for den nye C4 Cactus i Paris . C4 Cactus var den første model, der tog mærket ”tilbage til rødderne”, med den nye designstrategi og modet til at turde skille sig ud fra konkurrenterne.

Den nye C4 Cactus bliver den første bil i Europa, der bliver udstyret med Progressive Hydraulic Cushions™ (PHC), som giver fornemmelsen af det magiske flyvende tæppe, lover Citroën i pressemeddelelsen.

Ved introduktionen i Danmark, om godt og vel et halvt år, vil der være tre benzinmotorer at vælge i mellem: en PureTech 130 hk med en 6-trins manuel gearkasse, en PureTech 110 hk motoren er tilgængelig med en manuel gearkasse , samt en

EAT6 automatiske gearkasse for maksimal køreglæde og komfort og som rosinen i pølseenden fås også den

med den velkendte PureTech 82hk, som indstigningsmodel.

Se præsentationsvideoen af den nye Citroën C4 Cactus her.

På dieselsiden bliver valgmulighederne også tre. En variant med manuel gearkasse med BlueHDi 120 hk og en med BlueHDi 100hk. Og Fra efteråret 2018 forventes en 120 hk motor med automatgear (BlueHDi 120 S&S

EAT6).

Priserne har Citroën ikke på plads.