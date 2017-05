Skarp startpris på Hyundai i30 stationcar

Nedtællingen er nu for alvor sat i gang. Stationcar versionen af den nye i30 kommer til Danmark først på sommeren 2017. Med 5 års garanti, alsidighed og rummelighed skal Hyundai i30 stationcar, vinde nye markedsandele til koreanerne. Priserne er skarpe og starter ved 214.995 kr. med den nye 1.0 T-GDI motor.

En af klassens største



Den nye Hyundai i30 stationcar er over 4,5 meter lang – cirka 20 cm længere end hatchbackudgaven, og det er med til at sikre et af klassens største bagagerum på hele 602 liter – og 1.650 liter, når bagsæderne foldes ned.