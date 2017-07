TEST: Porsche 911 Targa 4S GTS – Tiltrækkende topløs turbo

Det er altid med en vis ærefrygt, man sætter bagdelen i sædet, når det handler om at teste biler fra den øverste hylde. Sådan er det også med Porsche. Især når modellen jeg står over for er den ikoniske 911 i seneste aftapning – helt specifikt en 911 Targa 4S GTS

Men der er kun en ting, der er rigtig at gøre i den situation. Det er at sige farvel og tak til Porsches meget venlige pressechef, åbne døren og stige ned i den lave brede Porsche.

Inden jeg vrider den kontakt, der starter hele festen, så skal vi lige gennem lidt af teknikken. En Porsche har selvfølgelig hækmotor. Men 4S betyder 4-hjulstræk og det, sammen med årtiers udvikling af konceptet med motoren bagi, gør at alle farlige kørekarakteristika ved den konstruktion for længst er væk. Tilbage er alt det fede, nemlig masser af power og tryk på baghjulene – 6 cylindre med turboladning giver 450 heste fra de godt tre liter boxermotor omme bagi. Og lyden – den er et kapitel for sig.

Taget ned og afsted

Taget skal ned. Det er selvfølgelig automatisk og foregår på omtrent 20 sekunder. Det er den tid det tager ,at pakke hele konstruktionen pænt ned. Så skal telefonen parres og på rattet vælger jeg, via en lille lækker drejekontakt, sport +. Så er det af sted.

Den lyder fedest i sport + og med det program aktiveret er 911’eren sat op, så speederen og gearkasse reagerer lynhurtigt, lige som affjedringen strammer op og bliver rigtig fast.

Jeg kører ud gennem det nordlige København mod Helsingørmotorvejen og det allerede her kan man mærke at de 450 heste er klar. Men gennem byen er der ikke brug for det og faktisk bliver sport + lidt for hidsigt til kørsel i kø og frem mod lyskrydsene.

Jeg går ned i det bløde hverdagskøreprogram og der er tydelig komfortforskel. Den er stadig stram, undervognene – bevares. Men huller og ujævnheder forplanter sig ikke til ryg og rat på samme hårde måde. Targa’en forvandler sig fra udyr til skønhed på et øjeblik.

Gennem sidste lyskryds og ud på der, hvor speederen kan komme lidt tættere på de bløde måtter. Eftermiddagstrafikken er tæt og det giver mulighed for at teste Porschen i at sno sig. Den er udstyret med en avanceret og dyr bagakselstyring til 44.000 kroner som Porsche lover forbedrer køreegenskaberne og det formindsker vendediameteren, hvilket nok er det vigtigste i den sammenhæng. På motorvejen mærker man ikke den store forskel.

Tilbage i den hårde version og jeg snor mig frem gennem bilerne, indtil der er fri bane og plads til at ligge i venstre spor. Det er stadig danske veje og regler, så jeg holder mig under grænsen for hvad der koster klip og kørekort. Alligevel får jeg mærket accelerationen. Og når man skifter et par trin ned på panelerne bag rattet og trykker på speederen, så er der virkelig power i Porsche 911 Targa 4S GTS. Med 500 nm til rådighed og træk på alle fire flyver den fremad. 0-100 km/t på 3,7 sekunder med automatiske skift. Det er rapt. Men det der virkelig batter er mellemaccelerationen. Her går det stærkt. 80-120 km/t på omtrent 2,5 sekunder. Det er fedt! Og det er hurtigt!

På de mindre veje mod nord kan Porschen også imponere. Indstyringen i sving er præcis. Meget præcis og bilen er afstemt og i skøn balance og selv om jeg presser (lidt) på, hvor der er plads, så bliver man aldrig i tvivl om, hvad 911’eren kan og vil.

Eneste anke er, at 911’eren med alt hvad den er, også er en bred bil og på de små veje kan modkørende trafik godt give nerver på. Især, hvis det er landbrugsmaskiner.

Hverdag igen

Det bliver altid hverdag igen. Og daglig kørsel i 911’eren er faktisk en god oplevelse. Man lader den blive i standardindstilingen af affjedringen og så er pendlerkørslen absolut behagelig, selv om den er fast og 911’eren kræver lidt af chaufføren.

For som man forventer af en bil, der med ekstraudstyr koster over 3,2 millioner, så er der alt i udstyr og mere til. Porsche har udviklet infotainmentsystemet PCM, der giver trafikinformationer i realtime og selvfølgelig lader dig synkronisere din smartphone uden besvær. Skærmen er 7”. Den er ikke stor som i Volvo eller Tesla, men den virker og viser det den skal.

I instrumenthuset lader Porsche dig også selv vælge hvilke visninger du vil have. Der er et hav af muligheder. Vælg mellem medie-info, navigation, måling af g-force eller …

Og selvfølgelig sidder du godt. Både sæder og rat kan justeres og det er let at finde en god kørestilling. I testbilen var der adaptive sportssæder (ekstraudstyr til 55.ooo kr.), der giver ekstra godt greb om kroppen, når det går stærk. De var betrukket med alcantara. Pivlækkert.

Selvfølgelig er lydanlægget også i top. Bose har leveret det og det spiller fedt, hvis du gerne vil høre musik, mens du kører.

Jeg slukkede og valgte lyden af … Porsche.

Porsche 911 Targa 4 S GTS