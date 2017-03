Volvo præsenterer ny XC60

now playing

now playing

now playing

now viewing

Den tidligere XC60 nåede at blive ni år. Nu kommer en helt ny.

Den nye XC60, er ifølge Volvo en af de sikreste biler, der nogensinde er produceret. Bilen er udstyret med masser af ny teknologi, der allerede er kendt fra andre biler i Volvo-porteføljen og helt nye systemer, der gør det endnu sikrere at befinde sig på vejen.

City Safety system er udbygget med Steer Assist. Et nyt sikkerhedssystem, Oncoming Lane Mitigation, er med til at afværge frontale sammenstød, mens Volvo’s Blind Spot Indication System (BLIS) nu bruger Steer Assist funktionen til at reducere kollisionsrisikoen i forbindelse med vejbaneskift. Pilot Assist, Volvo’s avancerede, semi-autonome førersupport system, som kan varetage styring, acceleration og opbremsning på velmarkerede veje op til 130 km/timen, er standardudstyr på XC60 med det højeste udstyrsniveau.

Den har også en motor

Under motorhjelmen har topmodellen i den nye XC60 en T8 Twin Engine benzin plug-in hybrid med hele 407 hk,. Det får SUV’en fra 0 til 100 km/timen på blot 5,3 sekunder. men motrorprogrammet kommer også til at rumme en diesel D4 motor på 190 hk og D5 med PowerPulse teknologi, der yder 235 hk. og endnu en benzindreven T5 på 254 hk og T6, som med både turbo og kompressor yder 320 hk og 400 Nm drejningsmoment

Produktionen af Volvo’s nye XC60 starter i midten af april på Torslanda-fabrikken i Göteborg.