Corolla er nu klar til Danmark

Den nye Corolla er klar til at indtage det danske marked med fornuftige priser på hybriderne og et langt mere interessant produkt end den Auris, den afløser

Det er ikke længe siden, at Toyota åbnede for salget af Toyota Corolla. Den fås både som 5-dørs hatchback og som ekstra rummelig stationcar, og nu bliver der endnu mere grund til at overveje bilen, som er verdens mest solgte på verdensplan i historisk perspektiv.

Men efter at regeringen og Dansk Folkeparti har meddelt, at man vil udsætte afgiftsændringerne pr. 1. april, nedjusterer Toyota nu prisen med 12.000 kr. og gør Corolla prismæssigt endnu skarpere med en frapris på 217.990 kr.

Corolla blev afløst af Auris, men nu er Auris sendt i skammekrogen, og Corolla gør derfor comeback efter 12 års pause. Den nye Corolla er blevet mere sportslig at se på, og de journalister, der har haft mulighed for at køre i den inden den kommer til Danmark har fremhævet markant skarpere køreegenskaber, øget rummelighed i forhold til den Auris, den afløser. Og så fås den endda med en spritny kraftfuld hybridmotor med 180 hestekræfter.

Det er længe siden (1966) at Toyoto Corolla sådan ud, men selv denne gamle model er mere firekantet end Auris, som nu bliver sent i skammekrogen. Corolla er nemlig tilbage i Europa.

Hvis det bliver for heftigt (eller dyrt), så er der også mulighed for en mere brændstoføkonomisk 1.8-liters hybridmotor med 122 hestekræfter eller med en 1.2-liters turbobenzinmotor med 116 hestekræfter.

Udviklet til Europa

Skulle man være i tvivl om der er plads nok, er der mulighed for at betale 10.000 kr. ekstra for den rummelige stationcar med navnet Corolla Touring Sports.

Netop stationcar-udgaven er udviklet i Europa med sigte på det europæiske marked. Det skinner igennem både på det indvendige og udvendige design, materialerne i kabinen, de øgede pladsforhold samt i de markant forbedrede køreegenskaber.

Det er første gang, at man kan vælge mellem to forskellige hybridmotorer til den samme Toyota-model, og begge hybridmotorer rummer den nyeste fjerde generation hybridteknologi, der gør det muligt at køre på ren el i op til halvdelen af tiden bag rattet.

Den forbedrede 1.8-liters hybridmotors styrker ligger primært i, at den er ekstra økonomisk, støjsvag, hurtigt reagerende og i stand til selv helt automatisk at lade bilens hybridbatteri op under kørslen. Alt dette rummer den helt nye 2.0-liters hybridmotor med 180 hestekræfter også, men vil nok i højere grad tiltale dem, der efterspørger en ekstra kraftfuld, dynamisk og endnu mere engagerende køreoplevelse bag rattet.

Prisen for den nye kraftfulde 2.0-liters hybridmotor starter fra 322.990 kr., og her får man bl.a. 16” alufælge, bakkamera, DAB-radio, læderrat med varme, 8” multimedie touch skærm og regnsensor som en del af standardudstyret.

Toyota Corolla får Danmarkspremiere i første weekend i april hos alle landets Toyota-forhandlere.