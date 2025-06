Danske bilejere er mere tilfredse: Toyota snupper førstepladsen i ny stor undersøgelse 

AutoIndex er en af de mest omfattende undersøgelser af bilejertilfredshed i Danmark og er udarbejdet af rådgivningsvirksomheden Loyalty Group. Den bygger på svar fra tusindvis af bilejere og dækker over mere end 130 spørgsmål. Her vurderes alt fra køreglæde og kvalitet til kundeservice og oplevelser hos værkstederne. Og dens resultater i år bringer gode nyheder: vi danskere er blevet gladere for vores biler. Efter to års nedgang er den samlede tilfredshed igen i fremgang – i år med en stigning på 0,6 procentpoint.

Toyota vender tilbage på tronen

Efter mere end et årti med BMW på toppen er der sket et tronskifte i 2025. Toyota er tilbage som det bilmærke, der skaber størst tilfredshed hos danske bilejere for første gang siden 2012.

Toyota opnår en beskeden fremgang på 0,8 procentpoint sammenlignet med året før, men det er nok til at overhale BMW, der til gengæld oplever et markant fald på hele 2 procentpoint – det næststørste fald i hele undersøgelsen. Dermed må det tyske premiummærke tage til takke med en andenplads, skarpt forfulgt af Mercedes-Benz, Volvo og Suzuki.

Forskellen mellem nummer to og fem er blot fem indekspoint, hvilket gør konkurrencen i toppen usædvanligt tæt.

Udskiftning på listen

En bemærkelsesværdig nyhed i år er elbilsmærket Polestar, som for første gang er med i AutoIndex. Mærket har nu været længe nok på det danske marked til, at der er kommet tilstrækkelige erfaringer blandt ejerne. For at indgå i undersøgelsen kræves det, at et mærke har været på markedet i nogle år, og at der er tilstrækkeligt mange ejere med erfaring, så svarene er repræsentative.

Og Polestar imponerer ved at indtage en samlet syvendeplads – foran mange etablerede mærker. Det vidner om, at de danske elbilejere generelt er meget tilfredse med deres oplevelse af det svenske mærke, der udelukkende producerer elbiler.

Fire mærker (Honda, Dacia, Seat og Fiat) er blevet sorteret fra. Det skyldes et for lavt antal besvarelser blandt bilejere af disse mærker, hvilket gør resultaterne statistisk usikre.

Peugeot i frit fald – bundplacering i 2025 Audi og Tesla blandt de store skuffelser

Peugeot overtager bundplaceringen i årets AutoIndex og er dermed det bilmærke, danske bilejere er mindst tilfredse med ifølge undersøgelsen. Det skyldestil dels fraværet af sidste års bundprop, Fiat, men også et dramatisk fald i tilfredshed hos Peugeot-ejerne – hele 2,8 procent lavere end sidste år, hvilket er det største fald blandt alle mærker i 2025. Også Audi skuffer markant. Mærket falder til en 16. plads – en nedtur, der er svær at overse, især fordi Audi i de seneste fem år har været at finde i listens top-10, endda så højt som 5.-pladsen for blot fire år siden.

Tesla, der ellers er kendt for engagerede ejere og højt serviceniveau på visse områder, er også blandt bundskraberne og ender tredjesidst i undersøgelsen. Dette fald kan delvist hænge sammen med Tesla Model 3’s høje dumpeprocent ved syn, imens den negative omtale om både producenten og dens CEO, Elon Musk, potentielt også afspejler sig hos mærkets ejere.

Forskelle og ligheder hos naboerne

Autoindex dækker også vores skandinaviske naboer, og her er der bestemt både store ligheder og forskelle. Imens Sveriges top tre er identisk med den danske top tre er ét mærke særligt populært i Norge, nemlig det japanske luksusbilmærke Lexus. Lexus, som er luksusmærket under Toyota, er ikke engang repræsenteret på hverken den danske eller svenske liste, men er altså for fjortende år i streg på toppen af listen i Norge. På den norske anden- og tredjeplads findes Toyota og BMW.

Bundplaceringerne har ligeledes nogle markante forskelle, hvor Fiat er det lavest rangerede mærke i Sverige, imens MG debuterer på den norske liste på sidstepladsen.

AutoIndex giver et unikt indblik i, hvilke mærker der formår at leve op til forventningerne og hvilke der har et efterslæb at indhente. Listerne kan være interessante både for producenterne, der kan bruge dem som feedback, samt for bilkøbere, der kan bruge listerne som inspiration til at finde den rigtige bil,

Kilder: FDM og Loyalty Group