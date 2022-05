Guide til flexleasing af bil

Dette indhold er sponsoreret

Der er mange fordele ved at flexlease en bil, og derfor er det også blevet en populær trend i Danmark. Med flexleasing kan man lease en bil, som passer til sine behov, og man slipper samtidig for at bekymre sig om værditab på bilen. Læs mere om flexleasing her, hvis det lyder interessant.

Hvad er flexleasing?

Flexleasing er en leasingform, hvor man kan skifte bilen ud hvert år. Det vil sige, at man ikke behøver at beholde sin bil i hele leasingperioden, men kan udskifte den med en ny hvert år. Fordelen ved flexleasing er, at man altid har en ny bil og derfor ikke behøver at bekymre sig om, at bilen bliver slidt. Samtidig er flexleasing også en fordel for virksomheder, da de kan få nye biler ind på markedet hvert år.

Er der andre fordele ved flexleasing?

Fordelene ved flexleasing er flere. Eksempelvis kan man få en nyere bil, end hvad man ellers ville kunne få, hvis man købte bilen. Derudover er der også ofte mulighed for at lease til en lavere pris, end hvad det vil koste at købe bilen. Hertil kommer, at man som leaser ikke skal bekymre sig om værditab, da dette bliver betalt af leasingselskabet. Dette gør, at man altid har en nyere bil og samtidig slipper for besværet med at sælge sin gamle bil. Endelig kan flexleasing også være en god måde at afprøve en bil, inden man køber den. Hvis man ikke er sikker på, om man vil have en bestemt model, kan det være smart at lease den først. På den måde kan man se, om den passer til ens behov, inden man investerer i den.

Hvor lang tid kan man have en flexleasingbil?

Perioden på leasingaftalen afhænger af flere ting, herunder hvilken leasingaftale man har indgået. Dog er det generelt sådan, at de fleste flexleasingaftaler løber over et år. Der findes også aftaler, der løber over to, tre år eller flere år. Derudover kan det variere fra bilmærke til bilmærke, hvor lang tid man kan have en flexleasingbil. Dette skyldes blandt andet forskelle i produktionsprocessen på de forskellige fabrikker. Nogle fabrikker producerer bilerne hurtigere end andre. Det kan altså være svært at give et entydigt svar på spørgsmålet om, hvor lang tid man kan have en flexleasingbil. En god idé er derfor at kontakte sin fortrukne leasingudbyder for rådgivning og en snak om mulige løsninger til den kommende flexleasingbil.