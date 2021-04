Leasing: En hestetransporter behøver ikke være dyrere end en trailer

Heste mediet Malgré Tout skriver:

Drømmer du om en lækker hestetransporer til din hest? Så er der flere måder, du kan få fat i en på. Særligt er det blevet populært at lease, da ikke alle virksomheder råder over en halv million eller mere og måske ikke er helt sikker på, om en hestetransporter er vejen frem. Derfor kan leasing være en oplagt mulighed, men der er flere ting at holde øje med, så du er sikker på, at du ikke indgår en aftale, du i sidste ende ikke er tilfreds med. Vi giver dig derfor her en lille mini-leasing guide sammen med horsetrucks.dk

SØRG FOR AT PRIS OG KVALITET HÆNGER SAMMEN

Det kan være meget nærliggende at se efter en billig trailer i den tro, at så bliver leasingydelsen også markant billigere. Det kan du dog ikke altid være sikker på. For beslutter du at satse på en ældre model, så skal du også vide, at du i sidste ende, når du skal købe eller sælge traileren, at den så er faldet mere i værdi. Du risikerer derfor selv at stå tilbage med et produkt, du får svært ved at sælge videre til en ønsket værdi. Samtidig er du måske også blevet fristet af en lav månedlig betaling, men vær opmærksom på at den pris du betaler hver måned også harmonerer med det traileren løbende mister i værdi. Hvis ikke der er balance mellem forbrug og afskrivning, så ender du som lejer måske med en ordentlig ekstraregning.

