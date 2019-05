Mere coolnes til Clubman og Countryman

Potente Mini’er med plads i bagagerummet og firehjulstræk bliver det næste store – og sjove – fra det britisk/tyske traditionsmærke

Mini lever et lidt underspillet liv herhjemme. Bilerne er sjove og anderledes, og nu får alle, som er fans af bilernes relativt kompromisløse kørestil mere at glæde sig over. Nu opgraderes modellerne Clubman og Countryman nemlig som John Cooper Works-modeller. Modellerne har udprægede sportslige egenskaber og hele 306 hk under hjelmen, og gennem 60 år er netop John Cooper Works (JCW) særlige modeller, der altid har appelleret lidt ekstra til de køreglade MINI fans.

Mere kraft og teknik

Der ligger en ny firecylindret motor på to liter under motorhjelmen i begge de nye modeller. Sammenlignet med de andre JCW-modeller, er effekten øget med 75 hk og 100 Nm. Det giver en imponerende effekt på 306 hk og 450 Nm mellem 1750-4500 o/min.

I kombination med den nye 8-trins automatgearkasse og ALL4-firehjulstræk med differentiale på forakslen, foregår accelerationen fra 0-100 km/t på henholdsvis 4,9 sekunder for Clubman og 5,1 sekunder for Countryman. Det er henholdsvis 1,4 og 1,5 sekunder hurtigere på den berømte sprintdistance.

Også chassis, støddæmpere, bremsesystem, udstødningen og firehjulstræk er opgraderet for at sikre maksimal underholdning bag rattet og sikkerhed på vejen.

Karakteristiske detaljer

Både eksteriøret og interiøret i de to opgraderede JCW-modeller har fået nye og karakteristiske træk. To af de mest synlige detaljer er de nye LED-forlygter med Matrix-funktion og LED-baglygter med Union Jack som lyssignatur.

Det sportslige interiør ses på sportssæderne med integrerede nakkestøtter, antracit loftsbeklædning samt en række sportslige detaljer på rattet og gearstangen.

Produktionen af den nye MINI John Cooper Works Clubman og MINI John Cooper Works Countryman starter i juli.

Priserne er endnu ikke på plads, men det forventes, at de danske MINI forhandlere vil åbne for bestillinger i juni måned.

De to nye JCW-modeller er bare nogle af nyhederne, som Mini byder på i nær fremtid. Senere i år præsenteres den første helelektriske Mini med modelnavnet Cooper SE. Næste år kommer raketten Mini John Cooper Works GP, som skulle blive den absolut vildeste Mini nogensinde.