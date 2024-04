Privatleasing i Fremgang: Danskerne foretrækker fleksibilitet i bilkøbet

Privatleasing af biler oplever en betydelig vækst i marts måned sammenlignet med samme periode sidste år, samtidigt med at salget af elbiler fortsætter sin opadgående tendens.

I et bilmarked, der er plaget af usikkerhed, tyder alt på, at flere og flere danskere vælger privatleasing som deres foretrukne måde at finansiere en bil på. I marts måned steg andelen af privatleasede biler til 24 procent, hvilket er en markant stigning fra sidste års 14 procent.

“Danskere vælger i stigende grad privatleasing, når de anskaffer sig en ny bil. Det giver en finansiel tryghed i en tid, hvor bilindustrien oplever store prisudsving,” udtaler Mads Rørvig, administrerende direktør hos De Danske Bilimportører.

Første kvartal viser stabilitet

Marts måned resulterede i 16.874 nyregistrerede biler og markerede således en mindre nedgang i bilkøb, hvilket medførte, at første kvartal sluttede med en let nedgang i forhold til sidste år. I alt blev der indregistreret 36.935 biler i første kvartal, hvilket er 8 procent færre end året før.

“Det er opmuntrende at se, at bilsalget i første kvartal af 2024 har ligget på samme niveau som i 2023. Sidste år oplevede vi en markant stigning måned for måned, så det er positivt, at bilsalget har kunnet holde trit i 2024,” tilføjer Mads Rørvig.

Fremgang for elbiler

Elbiler udgjorde 41 procent af det samlede bilsalg i første kvartal af 2024 sammenlignet med 30 procent i første kvartal af 2023. Denne fremgang er sket på trods af en lavere andel af elbilsalg i januar som følge af midlertidigt øgede afgifter på elbiler. Dette understreger, hvor afgørende afgiftsniveauet er for salget af elbiler.

“Elbiler bliver mere og mere almindelige i Danmark, hvilket er en vigtig udvikling for den grønne omstilling. Det er dog essentielt, at der skabes de rette politiske rammer, og de kommende afgiftsstigninger i 2026 kan potentielt bremse væksten i elbilsalget. Det er vigtigt, at politikerne tænker langsigtet og opretholder stabile afgifter for at sikre elbilernes fortsatte popularitet,” forklarer Mads Rørvig.

De Danske Bilimportører offentliggør hver måned en pressemeddelelse om bilsalget i Danmark baseret på data fra bilstatistik.dk.