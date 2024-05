Den Elektriske Revolution: Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology

Mercedes-Benz har netop introduceret den helt nye G 580 med EQ Technology – en bil, der kombinerer klassisk G-Klasse-design med banebrydende elektrisk ydeevne og avanceret teknologi. Dette ikoniske terrængående køretøj er nu tilgængeligt i en elektrisk version, der tilbyder både kraft og stil, samtidig med at det bevarer sin historiske charme. Bilen er lanceret i en Edition One-udgave med en indgangspris på 2.186.271 kroner.

Eksklusiv Edition One

Edition One-varianten leveres med et væld af luksuriøse udstyrspakker. Udvendigt er bilen udstyret med AMG Night-pakken, der tilfører et råt og sportsligt look med mørke finesser. Bilens bremsekalibre er lakeret i en markant blå farve, som suppleres af 20” AMG-letmetalfælge i 10-eget aerodesign.

Indvendigt byder G 580 på luksuriøst nappa-læder med blå kontrastsyninger, der pryder både sæder, instrumentbræt og rat, og skaber et eksklusivt og gennemført interiør. Komfortpakken og G-ROAR lydsystemet er også inkluderet, hvilket sikrer en førsteklasses lydoplevelse, selv i det mest udfordrende terræn.

Banebrydende ydeevne og terrænegenskaber

Den nye G 580 with EQ Technology er udstyret med fire elmotorer, en ved hvert hjul, hvilket samlet giver en kraft på 580 hk og et drejningsmoment på 1.164 Nm. Dette setup muliggør en acceleration fra 0 til 100 km/t på blot 4,7 sekunder og en tophastighed på 180 km/t.

Med en rækkevidde på op til 460 km på en enkelt opladning, og muligheden for hurtigopladning på op til 200 kW DC, sætter denne G-Klasse nye standarder for elektrisk kørsel i luksusklassen. Bilen er ikke kun designet til bykørsel, men excellerer også i krævende terræn med en frihøjde på 25 cm og en imponerende vadedybde på 85 cm.

En ny æra for G-Klassen

G 580 with EQ Technology markerer en ny æra for G-Klassen og demonstrerer Mercedes-Benz’ engagement i elektrificering. Dette køretøj er ideelt for den miljøbevidste eventyrer, der ikke vil gå på kompromis med ydeevne eller luksus. Selvom Edition One er den første version, der lanceres, vil flere varianter af den elektriske G-Klasse blive introduceret i fremtiden.