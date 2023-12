Rekordvækst i antallet af offentlige ladepunkter i Danmark

Danmark har oplevet en imponerende stigning på 7.840 nye ladepunkter siden november 2022, hvilket bringer det samlede antal offentlige ladepunkter i landet op på 16.520. Selvom udbygningen af ladenetværket skrider hurtigt frem, er der stadig behov for yderligere fremskridt.

Øget tilgængelighed og fordobling af lynladepunkter

I perioden fra november 2022 til november 2023 blev der tilføjet 7.840 nye offentlige ladepunkter på Danmarkskortet. Ved udgangen af november sidste år var der 8.680 offentlige ladepunkter i Danmark. Antallet voksede til 16.520 offentlige ladepunkter ved udgangen af november 2023, hvilket repræsenterer en procentuel stigning på 90 procent.

Antallet af lynladepunkter blev fordoblet i samme periode. I november 2022 var der 738 offentlige lynladepunkter i Danmark. I november 2023 blev der tilføjet 756 nye lynladepunkter, hvilket bragte antallet op på 1.494. Dette svarer til en procentuel stigning på 102 procent.

Vækst i elbilsalg og lavere belastning per ladepunkt

I samme periode voksede salget af elbiler med 77 procent. Da tilgangen af nye ladepunkter var procentvist højere end tilgangen af nye elbiler, resulterede det i, at der i november 2023 var færre biler per ladepunkt. I november 2022 var der 12 elbiler per ladepunkt, mens dette tal faldt til 11 elbiler per offentligt tilgængelige ladepunkt i november 2023.

Den samme udvikling gjorde sig gældende for lynladepunkter, hvor udviklingen også oversteg væksten i antallet af elbiler. Dette førte til, at færre biler måtte dele lynladepunkterne. I november 2023 måtte 126 elbiler dele hvert offentligt tilgængelige lynladepunkt, hvilket er en markant forbedring fra november året før, hvor hele 144 elbiler måtte dele hvert offentligt tilgængelige lynladepunkt. På trods af de positive ændringer det seneste år er der stadig behov for mere fart på udbygningen af ladenetværket:

Fremtiden kræver yderligere udbygning

“De mange nye ladestandere i Danmark er gode nyheder for den grønne omstilling. Når det bliver lettere at lade, vil elbilen også passe ind i hverdagen hos flere danskere. Derfor er det også vigtigt, at den positive udvikling hidtil ikke bliver en sovepude. Der kommer endnu mere fart på elbilsalget de kommende år, så der skal ladeinfrastrukturen kunne følge med,” udtaler Mads Rørvig, Adm. Direktør for De Danske Bilimportører.

Udbygning af Ladeinfrastrukturen er en vigtig del af den grønne omstilling

Elektrificeringen af bilsalget i Danmark i 2023 sætter fokus på behovet for en veludbygget offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur. Derfor har De Danske Bilimportører foreslået, at danskerne bør have “laderet.” Forslaget kræver, at landets kommuner aktivt sikrer opstilling af ny ladeinfrastruktur, hvis en borger med ladebehov efterspørger det. Dette skal gennemføres via kommunale udbud, hvor private aktører kan byde ind. Formålet er at finansiere opsætningen af ladestandere gennem private aktører og sikre, at alle danskere har adgang til opladning i nærheden af deres bopæl.