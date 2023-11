Sikkerhedsmæssig revanche: Kinesiske elbiler byder indenfor med topkarakter

Antallet af kinesiske bilmærker på det danske marked har oplevet en markant stigning, og i en nylig Euro NCAP-test har tre kinesiske elbiler – BYD Seal, BYD Dolphin og Xpeng P7 – demonstreret imponerende sikkerhedsstandarder ved at opnå maksimale fem stjerner.

Tidligere var ‘Made in China’ ofte forbundet med bekymringer om sikkerheden, men de seneste år har vist en bemærkelsesværdig udvikling, hvor kinesiske biler nu er blandt de sikreste. Dette bliver bekræftet i Euro NCAP-testen, hvilket markerer endnu et skridt i retning af at etablere kinesiske biler som pålidelige og sikre valg.

Kinesiske biler med flot resultater

Søren W. Rasmussen, FDM’s repræsentant i Euro NCAP-samarbejdet, udtaler: ”Det er godt gået, og det vidner om de kinesiske bilproducenters ambitioner. Kravet om god sikkerhed i biler er stort blandt europæiske forbrugere, og de kinesiske producenter har formået at løfte bilernes sikkerhed fra at være på et meget ringe niveau til at være blandt de sikreste på markedet.”

I testen opnåede BYD Dolphin, med en pris fra 235.000 kroner, særlig opmærksomhed som en lille elbil med potentiale til at være et populært valg i Danmark. Den blev også nævnt som en mulig deltager i kampen om at blive Årets Bil i Danmark 2024. Dolphin imponerede ikke kun med sin kollisionssikkerhed for både store og små passagerer, men også med avancerede sikkerhedssystemer som automatisk nødbremse.

“BYD Dolphin kan meget vel blive det gennembrud, vi har ventet på, når det gælder elbiler i den lavere ende af prisskalaen,” udtaler Søren W. Rasmussen og fortsætter med at understrege, at BYD Dolphin generelt set er en meget sikker bil.

De to andre testede biler, BYD Seal og Xpeng P7, som er større og prismæssigt lidt højere, opnåede også imponerende resultater og sikrede sig fem stjerner i testen. Både kollisionssikkerhed og sikkerhedssystemer blev rost for deres høje standard.

Ud over elbilerne blev resultaterne for Mercedes-Benz T-klasse og Citan Tourer også genberegnet, og begge modeller opnåede fem Euro NCAP-stjerner efter 2022-skalaen.