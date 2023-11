Stor fremgang i bilsalget og stærk stigning i elbilsalget i oktober

Bilsalget i Danmark har oplevet en bemærkelsesværdig fremgang i oktober 2023, idet det salget steg med hele 22 procent i forhold til samme periode året før. Denne stigning markerer det største vækstniveau i bilsalget for hele 2023. I alt blev der indregistreret imponerende 13.233 nye personbiler i oktober, hvilket udgør en stigning på 22 procent sammenlignet med oktober 2022.

Salg af el og hybridbiler i stort vækst

En af de mest markante udviklinger i salget fandt sted inden for elbilsektoren, hvor registreringerne mere end fordoblede sig med en imponerende vækst på 100 procent. Elbiler og plug-in hybrider tegnede sig for hele 47 procent af personbilsalget i oktober, hvilket afspejler en stærk opbakning til grønne køretøjer.

Mads Rørvig, administrerende direktør for De Danske Bilimportører, udtrykte tilfredshed med udviklingen og sagde: “Vi er glade og tilfredse med udviklingen i bilsalget. I starten af året skabte særligt rentestigninger og inflation bekymring for bilsalget, men vi kan konstatere, at danskerne har stor appetit på nye biler – og særligt elbiler. Det er meget positivt for den grønne omstilling.”

Behov for Ladeinfrastruktur

Den øgede efterspørgsel efter elbiler har også skabt et voksende behov for ladestandere. I løbet af 2023 har elbilsalget oplevet en betydelig stigning måned for måned. I oktober 2022 blev en milepæl nået med 100.000 elbiler på de danske veje, og i dag kører over 176.000 elbiler på vejene. Denne udvikling understreger behovet for yderligere ladeinfrastruktur.

Ifølge Danmarks Statistik bor mere end 730.000 danske familier i boliger uden fast parkering, hvilket gør det vanskeligt at etablere egne ladestationer. De Danske Bilimportører har derfor foreslået indførelsen af et ‘laderet’ for at sikre, at borgere uden adgang til egen parkering kan kræve opstilling af ladestandere på offentlige parkeringspladser nær deres bopæl.

“Ønsket om flere elbiler i Danmark bliver vanskeligt at gennemføre, fordi der mangler ladestandere. Med vores forslag vil en borger med bopæl i fx en etagebolig, uden mulighed for egen parkering, kunne kræve af kommunen, at der skal opsættes ladestandere på offentlige parkeringspladser ved ejendommen,” udtaler Mads Rørvig, administrerende direktør for De Danske Bilimportører.

Positive Tendenser for Grøn Omstilling

Den positive udvikling i både generelt bilsalg og elbilsalg i Danmark indikerer en stærk opbakning til grøn omstilling i transportsektoren. Ladeinfrastrukturen sætter dog sine begrænsninger for udviklingen, da danskere uden egen parkering på sigt kan opleve udfordringer, det vurderes dog at incitamenter som laderet og udbygning af ladeinfrastrukturen kan bidrage til en mere bæredygtig fremtid for biltransport i Danmark.