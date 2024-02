Undersøgelse afslører: Brugte biler har fejl for tusindvis af kroner

En omfattende analyse foretaget af FDM på mere end 2.000 brugtbiltest afslører, at brugte biler i gennemsnit rummer fejl for 4.560 kroner. Undersøgelsen, der dækkede fem populære bilmodeller – Peugeot 208, VW Golf, Nissan Qashqai, VW Passat, og Mercedes-Benz C-klasse – indikerer, at selvom brugte biler i dag har færre fejl end tidligere, er reparationsomkostningerne steget.

Hjælp dig selv med en uvildig gennemgang



Daniel Brandstrup Slundt, biløkonom hos FDM, understreger, at der er god logik i at købe brugt bil, men påpeger samtidig vigtigheden af at være opmærksom. “I Danmark blev der handlet over 430.000 brugte biler sidste år. Desværre er det ikke alle biler, der lever op til forventningerne, hvilket kan føre til uforudsete udgifter. Vi anbefaler derfor kraftigt, at potentielle købere får en uvildig gennemgang af bilen, før købet afsluttes,” siger han.

For at sikre undersøgelsens nøjagtighed er der kun inkluderet fejl, som optræder i mere end fem procent af de testede biler. Dette har resulteret i, at bilerne i gennemsnit havde 1,71 fejl, med en gennemsnitspris på 2.615 kroner per fejl. Dog bemærker Brandstrup Slundt, at det samlede beløb for reparationer potentielt kan være højere, idet nogle fejl kan kræve yderligere diagnosticering.

“FDM’s råd er klart: Få bilen testet før køb, og sørg for, at eventuelle fejl udbedres af sælgeren inden handlen afsluttes. Dette kan spare køberen for betydelige udgifter,” afslutter Daniel Brandstrup Slundt.

Denne nye indsigt fremhæver betydningen af grundighed ved køb af brugte biler og styrker argumentet for at få foretaget en professionel vurdering.

For yderligere oplysninger, kontakt: FDM Pressekontor