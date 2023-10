Lamborghini Revuelto: Når Innovation møder tradition

En ny æra: Den legendariske italienske sportsvognsproducent, Lamborghini, introducerer Revuelto som et nyt medlem af sin eksklusive lineup. Denne superbil kombinerer en V12-motor med elektrisk kraft og markerer starten på en ny æra for mærket.

Fra gade til bane: Revuelto blev præsenteret i Sant’Agata Bolognese og tog sin jomfrutur på de italienske veje og baner. Turen begyndte i Bologna og strakte sig gennem Valdobbiadene’s bakkede terræn, videre til de snoede stier på Monte Grappa og sluttede ved Vallelunga-banen tæt på Rom. Denne rute demonstrerede Revueltos alsidighed og styrke.

Imponerende præstation: Revuelto er en HPEV (High Performance Electrified Vehicle) og leverer imponerende ydeevne. Den accelererer fra 0-100 km/t på kun 2,5 sekunder og når en topfart på over 350 km/t. Dens elektriske momentfordeling og firehjulstræk giver enestående dynamik og præcision, både på bane og til daglig kørsel.

Samarbejde med Bridgestone: Lamborghini har valgt Bridgestone som dækpartner til Revuelto. Bridgestone’s Potenza Sport-dæk er skræddersyet til at forstærke bilens sportslige og højhastighedsegenskaber. Der er også specialdesignede Bridgestone Blizzak LM005-dæk til de krævende behov hos Revuelto-førere.

Lamborghini Revuelto markerer en ny retning for den italienske ikon og kombinerer teknologisk innovation med den klassiske V12-lyd, som entusiaster verden over elsker. Det er en hyldest til både fremtiden og fortiden inden for superbilfremstilling.

Se Lamborghinis Revuelto i aktion her: