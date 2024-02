Mest skrottede biler i 2023

now playing

I 2023 blev der registreret en markant nedgang i antallet af skrottede biler i Danmark, med et samlet antal på omkring 75.000. Dette tal repræsenterer et fald på næsten 25 procent sammenlignet med 2021, ifølge nye data fra Dansk Producentansvar, analyseret af Autoparts24.

Flere faktorer bag nedgangen

Troels Meier, direktør for Autoparts24, forklarer, at nedgangen i antallet af skrottede biler ikke kan tilskrives en enkelt årsag. “De seneste år har budt på en række udfordringer såsom Corona-pandemien, en global forsyningskrise og krigen i Ukraine. Disse begivenheder har påvirket bilindustrien på flere fronter, herunder produktion og salg af nye biler samt prisen på brugte biler, hvilket sandsynligvis har bidraget til, at færre biler er blevet skrottet,” siger Meier.

De mest skrottede bilmærker

Når det kommer til hvilke bilmærker, der oftest ender på skrotpladsen, topper Peugeot listen med over 10.000 skrottede biler i 2023. Volkswagen og Ford følger efter med henholdsvis 8.600 og 6.400 skrottede biler.

Ifølge Meier er der en logisk forklaring på denne tendens. “Det er ganske enkelt fordi, disse mærker er blandt de mest udbredte på de danske veje. Det er derfor naturligt, at de også udgør en større andel af de skrottede biler. Vi forventer, at dette mønster vil fortsætte i de kommende år, dog med en potentiel stigning i antallet af skrottede biler, efterhånden som brugtbilsmarkedet normaliseres,” afslutter han.

Denne udvikling i skrotning af biler giver et indblik i de mange faktorer, der påvirker bilindustrien, og understreger betydningen af at overvåge trends, der kan påvirke både markedet for nye og brugte biler i Danmark.