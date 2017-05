Nu bliver det frækt! Twingo smider toppen

Så kan sommeren bare komme an. Foråret er kommet til Danmark, og det fejrer Renault med introduktionen af den lille Renault Twingo Breeze. En smart, lille sag med foldestoftag, så solen har fri adgang.

Lige pludselig kommer varmen. Og så er det godt at have en bil med et stoftag, der kan rulles tilbage, når solen for alvor skinner. Hos Renault hedder den slags fornøjelse Renault Twingo Breeze. En specialmodel, der udover det store elektriske stoffoldetag, også har læderrat, sædevarme, parkeringssensor og det smarte R & Go multimediesystem.