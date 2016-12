KIA Motors har afsløret de første designdetaljer af den nye Picanto, der er tredje generation af den koreanske storsællert.

Den nye Picanto får et skarpere og smartere udseende og ifølge KIA blver der flere muligheder for individuelt at style bilen, både interiør -og eksteriørmæssigt. Den nye Picanto bliver endeligt afsløret i begyndelsen af 2017.