Snowkhana er tilbage! Se driftsensationen her

Den nye stop motion film Snowkhana 5 er en test for filmkenderen. Følg den lille drifter ‘Mental Block’, mens han suser gennem nogle af sine favorit-julefilm og fjernsyns-reklamer.

Filmen er lavet som en hyldest til Gymkhana-serien med driftsensationen Ken Block, og som forbilledet har Snowkhana-serien opbygget en stor loyal tilhængerskare. Her får du et hav af små klip lavet med småt legetøj, en masse LEGO og en tålmodighed til at tage tusindvis af billeder der tages undervejs.

Fik du fat i den alle?

Ellers er der hjælp her:

Anchorman

Back to the Future

Bullitt (Mustang)

Diamonds are Forever (Mustang)

Elf

Frozen

Forrest Gump

Ghostbusters

Harry Potter and the Chamber of Secrets

Ice Age

Santa Claus the Movie

Scooby-Doo

The Cannonball Run

The Empire Strikes Back

The Fast and the Furious

The LEGO movie

The Lion, The Witch and The Wardrobe