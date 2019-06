1-serien dropper baghjulstrækket

now playing

Nu kommer tredje generation af BMWs mindste – den nye 1-serie bliver sportslig, moderne og frisk, siger tyskerne. Men for første gang må vi undvære baghjulstrækket

Vi så første gang BMW 1-serie i 2004, og siden har bilen været en stor succes – både på verdensplan og i Danmark, hvor der er solgt knap 12.000 biler siden lanceringen. En del af fortællingen omkring bilen har været, at 1-serien altid har haft baghjultræk som den eneste i golf-klassen. Det er slut nu. Til september kommer så tredje generation af den kompakte model, og her står den udelukkende på forhjulstræk eller firehjulstræk.

Selv om der er noget tid til, er BMW allerede klar med info om, hvordan motorudbuddet bliver. Der kan vælges mellem to benzinmotorer og tre dieselmotorer: BMW 118i med 140 hk, BMW M135i xDrive med 306 hk, BMW 116d med 116 hk, BMW 118d med 150 hk samt BMW 120d xDrive med 190 hk.

Farvel til seks cylindre

Flagskibet bliver BMW M135i xDrive, men den kommer desværre ikke med en sekscylindret motor, ligesom den udgående forgænger med 320 hk gør det. I stedet for får vi den med en kraftig firecylindret motor – BMW fortæller dog ikke, hvor mange hk den kommende M135i får.

Dog får den et nyudviklet mekanisk differentiale samt Launch Control, hvis du trænger til at køre om kap. Desuden er M-sportsstyring og M-sportsbremser standard på modellen.

Firehjulstræk er standard på BMW 120d xDrive og BMW M135i xDrive.

Bedre plads i kabinen

BMW lover at 1-serie vil få markant mere plads i kabinen end forgængeren, hvilket især kan opleves på bagsædet, og det er tiltrængt. Knæpladsen er vokset med 33 mm og albuepladsen med 13 mm. Pladsen til albuen er foran vokset med hele 42 mm.

Bilens længde på 4.319 mm er fem mm kortere end forgængeren. Bredden på 1.799 mm er 34 mm mere og højden er øget med 13 mm. Akselafstanden er 20 mm kortere og er nu på 2.670 mm.

Bagagerummet bliver på 380 liter, hvilket er 20 liter mere end forgængeren, men det svarer nøjagtigt til, hvad der er i en VW Golf.

For første gang tilbydes der nu både panorama glastag, elektrisk bagklap, BMW Head-Up Display samt BMW Gesture Control som ekstraudstyr.

Der er endnu ikke hverken kommet danske priser eller en dansk lanceringsdato. Verdenspremieren på BMW 1-serie er på biludstillingen IAA i Frankfurt i september.