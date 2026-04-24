13.721 nye elbiler registreret i april 2026 — 43,5 procent flere end april 2025. 96,3 procent af alle private bilkøbere valgte en elbil. Bag rekordtallene gemmer sig et rationale, der handler mindre om bilerne og mere om kalenderens tryk mod 2027.

13.721 nye elbiler i april 2026. Det er 43,5 procent flere end i april 2025, og det er den højeste private elbilmarkedsandel nogensinde registreret i Danmark. For at forstå tallet er det nødvendigt at kigge et år frem — ikke blot på modelprogrammerne.

96,3 procent af private valgte elbil

I alt blev der registreret 16.754 nye biler i april 2026 — en stigning på 10,8 procent sammenlignet med april 2025, ifølge Mobility Denmark. Af dem var 13.721 elbiler, svarende til en samlet markedsandel på 81,9 procent.

Det mest bemærkelsesværdige tal gælder privatmarkedet: 96,3 procent af alle private bilkøbere i april valgte en elbil. Det er det højeste nogensinde for det private segment — et tal, der næsten ikke efterlader plads til andet.

April er desuden den tiende måned i træk med vækst i det samlede danske bilmarked. Ifølge Mobility Denmark er der i januar-april 2026 registreret 60.454 nye biler — 15,1 procent flere end i samme periode 2025 — og elbilernes andel år til dato er 80,5 procent.

Den mest solgte enkeltmodel var Skoda Elroq med 1.088 registreringer, svarende til 7,9 procent af alle elbilsalg i måneden, som meremobil.dk rapporterer. Skoda som mærke stod samlet for 1.911 elbiler og 13,9 procent af det samlede elbilmarked.

Hvad koster det at vente til 2027: Afgiftstallene bag rekorden

Elbiler er i dag delvist fritaget for registreringsafgift. Den fritagelse ændres gradvist fra 2027. Ifølge den politiske aftale fra 2021 stiger afgiften med 8 procentpoint om året fra 2027 frem mod 2030 — og derefter 4 procentpoint om året mod 2035, hvor afgiften er fuldt indfaset, som bilmagasinet.dk gennemgår.

Konsekvensen er konkret og målbar: Ifølge beregninger fra DI Bilbranchen, som mobilsiden.dk citerer, stiger den gennemsnitlige registreringsafgift på de 20 mest populære elbilmodeller fra ca. 24.420 kr. i 2026 til ca. 50.255 kr. i 2027. I 2025 var det tilsvarende gennemsnit 5.105 kr.

Dertil pålægges elbiler fra 2027 en årlig ejerafgift på 11.250 kr., hvor den nuværende fulde fritagelse ophæves.

For at forstå bevægelsen er det relevant at se på den større politiske retning: Er dieselbilen død? Nej — men den er på vej ud i kulden — og 2027-afgifterne udgør den mest konkrete politiske markering af, hvilken retning dansk bilpolitik bevæger sig.

Mobilsiden.dk noterer, at den planlagte afgiftsstigning, der oprindeligt var sat til 2026, allerede er udskudt én gang efter aftale med de Konservative. Det signal — at 2026-reglerne er undtagelsen, ikke normen — er ikke gået ubemærket hen i det private bilkøbsmiljø.

Mads Rørvig og branchens dobbelte budskab

Mads Rørvig, administrerende direktør i Mobility Denmark, kommenterede aprilresultatet ved at konstatere, at “danskerne har god appetit på nye biler, og det muliggør i høj grad den grønne omstilling af vejtransporten”, ifølge TV 2 Nyheder.

Men Rørvig advarede i samme åndedrag om, at den grønne omstilling er betinget af afgiftsfordelene for elbiler, og at udfasningen fra 2027 begrænser almindelige danskeres mulighed for at vælge elbil — hvilket kan gøre det svært at fastholde det nuværende tempo i den elektriske omstilling.

Mobility Denmark har desuden rost Radikale Venstres forslag om permanent afskaffelse af registreringsafgiften fra 2027. Det er et signal om, at organisationen aktivt søger politisk modvægt til den planlagte indfasning — og at april-rekorden ikke bør tolkes som bevis på, at markedet kan bære en afgiftsstigning.

Boosted.dk beskriver, at bilbranchen eksplicit advarer politikerne mod at gentage det, de kalder “Sveriges fejl”: Da det politiske støttesystem for elbiler blev fjernet brat i Sverige i november 2022, kollapsede markedsandelen til under 35 procent på kort tid. En bil til 350.000 kr. vil ifølge branchens egne beregninger nærme sig 500.000 kr., når afgiften er fuldt indfaset i 2035.

To typer køber bag ét rekordresultat

Tallene afspejler sandsynligvis to samtidige kundeprofiler, ikke én.

Den første gruppe er dem, der alligevel skulle skifte bil i 2026. For dem er valget af elbil drevet af det stærke aktuelle modeludbud, lavere driftsomkostninger og konkurrencedygtige priser. Elroq, BYD, Volkswagen ID.-familien og Tesla dækker nu et bredere prisleje end for blot tre år siden — fra under 300.000 kr. til premium-segmentet. Det stærke modelprogram gælder ikke kun volumenklassen: Audi har opdateret A6 e-tron og Q6 e-tron til modelår 2026 som en del af et elektrisk program, der nu dækker fra kompakt til premium.

Den anden gruppe er dem, der har fremrykket et bilkøb fra 2027 eller 2028. For dem er regnestykket rent rationelt: Den elbil, der i dag koster 400.000 kr. med en registreringsafgift på ca. 24.000 kr., koster markant mere i 2027. Det er ikke spekulativt — det er en planlagt lovændring med konkret priseffekt, som boosted.dk har kortlagt tallene bag.

Dansk bilkøbsadfærd er dokumenteret afgiftssensitiv. Det understreges af, at flere danskere vælger at importere biler for at omgå eller reducere registreringsafgiften — det er det samme underliggende mønster: Afgiftsniveauet former aktivt timingen af hvornår og hvad danskerne køber.

Resten af 2026: Boom efterfulgt af bund?

Salgstempoet de første fire måneder af 2026 peger mod et rekordår. Spørgsmålet er, om det aktuelle tempo afspejler en vedvarende efterspørgsel — eller om en del af salget er fremrykket og dermed lånt fra 2027 og 2028.

Kristeligt Dagblad beskriver, at bilbranchen selv venter et boost som følge af den udskudte afgiftsstigning — men et tidsbegrænset boom har en bagside: Hvis en stor del af private køb i 2026 er fremrykkede beslutninger, kan 2027 se et mærkbart fald, selv hvis afgiftsreglerne forbliver uændrede. Det er den dynamik, der giver aprilrekorden en mere tvetydig karakter end den umiddelbart tilsyneladende succes.

96,3 procent er et historisk tal for privatmarkedet. Men det er ikke entydigt bekræftet i de tilgængelige kilder, om stigningen primært drives af modelkvalitet, afgiftstiming eller kombinationen af begge. Mobility Denmark og DI Bilbranchen har adresseret konsekvenserne af 2027-afgifterne uden at kvantificere, hvad andelen af fremrykkede køb konkret udgør.

Hvad der er klart: Adgangen til en prisoverkommelig elbil er mere fordelagtig i 2026 end i 2027 — med forbehold for politiske beslutninger, som branchen aktivt arbejder på at påvirke. Den mulighed varer til den 31. december 2026.

FAQ

Hvornår stiger afgiften på elbiler i Danmark?

Registreringsafgiften på elbiler indfases gradvist fra 2027. Afgiften stiger med 8 procentpoint om året frem mod 2030 og derefter 4 procentpoint om året frem mod 2035, hvor den er fuldt indfaset. Dertil pålægges elbiler fra 2027 en årlig ejerafgift.

Hvad koster det mere at købe elbil i 2027 end i 2026?

Ifølge beregninger fra DI Bilbranchen på de 20 mest populære elbilmodeller stiger den gennemsnitlige registreringsafgift fra ca. 24.420 kr. i 2026 til ca. 50.255 kr. i 2027 — en fordobling på ét år. Dertil kommer en ny årlig ejerafgift fra 2027.

Hvor mange elbiler blev solgt i Danmark i april 2026?

I april 2026 blev der registreret 13.721 nye elbiler i Danmark — 43,5 procent flere end i april 2025. Elbiler udgjorde 81,9 procent af alle nye biler i måneden og 96,3 procent af alle private bilkøb.

Kan afgiftsstigningerne på elbiler blive aflyst?

Det er en politisk beslutning. Stigningen, der var planlagt til 2026, er allerede udskudt ét år til 2027 via en aftale med de Konservative. Radikale Venstre har foreslået permanent afskaffelse af registreringsafgiften på elbiler fra 2027, og Mobility Denmark har støttet forslaget. En yderligere udskydelse eller afskaffelse er mulig, men ikke vedtaget.