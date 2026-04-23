21.800 brugte elbiler til salg i februar. 13.100 i maj. Det 40 procent store fald i udbuddet på Bilbasen.dk sætter sig nu som prisstigninger — og ifølge markedsanalytiker Jan Lang hos Bilbasen er prisfesten for forbrugerne forbi.

På tre måneder er udbuddet af brugte elbiler på Bilbasen.dk skrumpet fra 21.800 til 13.100 — et fald på 40 procent. Konsekvensen viser sig allerede direkte i priserne: på blot én uge fik 571 brugte elbiler prisforhøjelse på platformen, med en gennemsnitlig stigning på 7.455 kroner per bil, som bilmagasinet.dk dokumenterer. Det er første gang siden sommeren 2022, at et større antal brugte elbiler sættes op i pris på det danske marked.

“Prisfesten er ved at være ovre for forbrugerne på brugtbilmarkedet,” siger Jan Lang, markedsanalytiker hos Bilbasen.

Tre år med prisfald er slut

Situationen er vendt markant. Antallet af prisnedsættelser er 50 procent lavere i de seneste fire uger end i årets første fire uger, ifølge Bilbasens blog. Parallelt hermed er efterspørgslen rekordhøj: der handles ca. 800 brugte elbiler dagligt på Bilbasen — et niveau der ikke er set tidligere.

I de første fire måneder af 2026 er der registreret 57.174 brugte elbiler i Danmark, en stigning på 19 procent sammenlignet med samme periode et år tidligere, ifølge Bilbasen. I hele 2025 blev der solgt 146.000 brugte elbiler i Danmark — en stigning på 46 procent fra 100.100 i 2024, ifølge Bilbasens salgsstatistik. Den akkumulerede efterspørgsel har bidraget til at tømme markedets lager hurtigere end ventet.

For den dansker, der de seneste tre år aktivt har udskudt et elbilskøb fordi priserne faldt, er der nu grund til at gentænke den strategi.

Europæisk konkurrence tørlagde det danske udbud

Den primære drivkraft bag udbudsfaldet er ikke kun dansk efterspørgsel — det er en ny virkelighed på det europæiske brugtbilmarked, der direkte rammer den importlogik, som danske forhandlere hidtil har bygget forretningen på.

Salget af brugte elbiler steg 40 procent i Frankrig og 23 procent i Tyskland i løbet af den seneste måned, som bilmagasinet.dk rapporterer. Efterspørgslen stammer fra høje brændstofpriser i kølvandet på krigen i Iran og lukningen af Hormuzstrædet, kombineret med nye skattefordele til elbilsejere i lande som Tyskland — fordele der løber over tid frem for som engangsbetalinger. Det betyder en mere varig efterspørgsel end engangssubsidier typisk skaber.

Det rammer specifikt modeller som VW ID.4 og VW ID.7, da tyske forbrugere naturligt foretrækker kendte hjemmemarkedsmodeller. Udvalget af disse er dermed faldet særligt meget på det danske marked. Importen af brugte biler til Danmark var i 2025 ca. 100.000 køretøjer. Jan Lang forventer det tal at stige til 130.000 i 2026 — men spørgsmålet er, om udbuddet i Europa kan levere til det prisniveau, det danske marked hidtil har været vant til.

Selv Sverige, der traditionelt har leveret mange brugte elbiler til sjællandske forhandlere, vender nu trenden om: trafikken af brugte elbiler er begyndt at gå den anden vej, ifølge bilmagasinet.dk. Stigende oliepriser gør fossilbilerne dyrere at køre — en tendens der er veldokumenteret som drivkraft bag elbilskiftet i Europa. Når brændstofpriser stiger, søger forbrugerne alternativerne, og de billigere brugte elbiler absorberes hurtigst.

VW ID.4, Tesla Model Y og Skoda Enyaq: Hvilken model holder prisen bedst?

For den køber, der nu overvejer et køb frem for at vente, er det afgørende spørgsmål, hvilke modeller der er bedst placeret til at bevare — og potentielt øge — deres brugtpris.

VW ID.4 er den mest berørte model på udbudssiden og konkurrerer nu direkte med tyske og franske forbrugere om de samme biler. Gennemsnitsprisen på en brugt ID.4 på det danske marked er ca. 317.000 kr., ifølge AutoUncle's aktuelle prisdata. GTX-varianten har klaret sig markant bedre end standardvarianterne — Bilbasens prishistorik for ID.4 viser, at GTX i det seneste år kun er steget med 3.500 kr., mens standardvarianter er faldet betragteligt fra toppen. GTX er dermed den laveste-værditab-variant i segmentet og det mest værdisikre valg på ID.4-platformen.

Tesla Model Y er den model, der sælges hurtigst. Median omsætningstid på Bilbasen er 18-19 dage, og medianprisen ligger på 254.900 kr. med et gennemsnit på ca. 294.000 kr., ifølge AutoUncle. Kort salgstid er et signal om stærk efterspørgsel og begrænset prisforhandlingsrum. I et marked med faldende udbud er de hurtigst-omsatte modeller dem, der stiger hurtigst. Model Y er godt positioneret.

Skoda Enyaq er billigst at komme ind på — startende fra ca. 174.900 kr. brugt, ifølge AutoUncle — men den har historisk set haft det højeste procentuelle prisfald i segmentet. I et stigende marked kan Enyaq sagtens stige i pris, men udgangspunktet er et lavere prisniveau og en historik med større prisudsving. Det kan tale for Enyaq for den budgetbevidste køber, der søger den laveste indgangsbarriere og er komfortabel med et potentielt højere fremtidigt værditab.

Den typiske brugte elbilkøber i dag er mere prisbevidst end for tre år siden — det er fornuftigt at sætte sig grundigt ind i, hvad det reelt indebærer at eje en elbil, inden man handler.

Prognose: 10-15 procent — og det er allerede sat i gang

MereMobil.dk estimerer i maj 2026 en prisstigning på 10-15 procent på brugte elbiler over de næste tre måneder — en opjustering fra en tidligere prognose på 5-7 procent. Opjusteringen afspejler, at markedet bevæger sig hurtigere end analytikerne forventede.

For at sætte det i konkrete tal: en Tesla Model Y til medianpris 254.900 kr. kan potentielt koste 25.000-38.000 kr. mere inden for tre måneder. En VW ID.4 til 317.000 kr. svarer til 32.000-48.000 kr. yderligere.

Jan Lang fra Bilbasen dæmper forventningerne til det mest dramatiske scenarie. “Priserne vil ikke stige vildt og voldsomt natten over,” siger han ifølge senest.dk, og understreger, at Danmark fortsat vil have lavere brugte elbilpriser end resten af Europa. Men retningen er klar.

Det afgørende for potentielle købere er, at stigningen ikke er en fremtidig begivenhed — den er allerede i gang. 571 biler er sat op i pris i løbet af den seneste uge. Den køber, der de seneste tre år har ventet fordi priserne faldt, befinder sig nu i en situation, hvor det omvendte gælder: at vente yderligere kan indebære at betale 10-15 procent mere for den samme bil.

FAQ

Er det et godt tidspunkt at købe brugt elbil nu i 2026?

Ifølge markedsdata fra Bilbasen og analytikere er tidspunktet bedre nu end om tre måneder. Udbuddet er faldet 40 procent siden februar 2026, og prognosen er en stigning på 10-15 procent over de næste tre måneder. Prisforhøjelserne er allerede i gang — 571 biler på Bilbasen fik prisforhøjelse i løbet af én uge i maj 2026.

Hvilken brugt elbil holder prisen bedst i Danmark i 2026?

Tesla Model Y sælges hurtigst (18-19 dages median omsætningstid) og er bedst positioneret i et stigende marked. VW ID.4 GTX har haft det laveste værditab i sit segment det seneste år. Skoda Enyaq er billigst at købe ind, men har historisk set haft det højeste procentuelle prisfald.

Hvorfor er udbuddet af brugte elbiler faldet så drastisk på Bilbasen?

En kombination af to faktorer: rekordhøj dansk efterspørgsel (ca. 800 daglige salg) og et tørlagt europæisk importmarked. Salget af brugte elbiler steg 40 procent i Frankrig og 23 procent i Tyskland, og de biler, som danske forhandlere normalt importerer fra Sverige og Tyskland, bliver nu solgt der i stedet.

Hvad koster en brugt Tesla Model Y i Danmark i 2026?

Medianprisen på en brugt Tesla Model Y i Danmark er ca. 254.900 kr. ifølge AutoUncle’s aktuelle markedsdata. Gennemsnitsprisen ligger lidt højere, på ca. 294.000 kr. Priserne er p.t. på vej op, og analytikere forventer en stigning på 10-15 procent over de næste tre måneder.