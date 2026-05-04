Volkswagen giver GTI-navnet strøm: Første elektriske GTI koster fra 279.995 kroner

GTI-navnet har i et halvt århundrede været forbundet med benzinmotorer, sportslige køreegenskaber og relativt prisvenlige præstationsbiler. Nu tager Volkswagen hul på et nyt kapitel med lanceringen af ID. Polo GTI – mærkets første fuldelektriske model med de tre ikoniske bogstaver på bagklappen.

Volkswagen har løftet sløret for ID. Polo GTI, der bliver den første serieproducerede elbil i GTI-familien. Modellen får en dansk startpris på 279.995 kroner og forventes at nå de danske forhandlere ved årsskiftet.

Lanceringen kommer på et tidspunkt, hvor flere bilproducenter arbejder på at overføre deres sportslige modelprogrammer til elbilsplatforme. For Volkswagen er opgaven særlig betydningsfuld, da GTI-navnet siden introduktionen af den første Golf GTI i 1976 har været et af mærkets stærkeste varemærker.

Den nye model er baseret på Volkswagens kompakte elbilplatform og er udviklet med fokus på at bevare de køreegenskaber, som gennem årtier har gjort GTI-modeller populære blandt bilentusiaster.

Mere kraft end de fleste små elbiler

ID. Polo GTI er udstyret med en elmotor på 226 hk (166 kW), som sender kræfterne til forhjulene. Volkswagen oplyser, at bilen accelererer fra 0 til 100 km/t på 6,8 sekunder og har en tophastighed på 175 km/t.

Tallene placerer modellen blandt de hurtigste biler i sin størrelse, selv om den ikke direkte kan måle sig med de mest ekstreme elektriske performance-modeller på markedet.

For at understøtte de sportslige ambitioner har Volkswagen udstyret bilen med elektronisk spærredifferentiale og adaptiv DCC-undervogn som standard. Producenten fremhæver især en særlig GTI-køreprofil, som ændrer styring, speederrespons og undervognens karakter.

Det er netop køredynamikken, der bliver afgørende for, hvordan modellen bliver modtaget. Mens elbiler generelt leverer hurtig acceleration, har mange entusiaster peget på, at lav vægt og mekanisk feedback traditionelt har været en vigtig del af GTI-oplevelsen.

VW GTI interiør Foto: VW AG

Rækkevidde på over 400 kilometer

Energien kommer fra et batteri på 52 kWh, som ifølge Volkswagen giver en rækkevidde på op til 423 kilometer efter WLTP-normen.

Det betyder, at bilen ikke alene er tænkt som en sportslig nichemodel, men også som en praktisk hverdagsbil. Samtidig understøtter batteriet hurtigladning med op til 105 kW, hvilket gør det muligt at lade fra 10 til 80 procent på omkring 24 minutter under optimale forhold.

Dermed placerer modellen sig på niveau med flere af konkurrenterne i den kompakte elbilklasse.

GTI-design i elektrisk udgave

Selv om drivlinjen er ny, har Volkswagen forsøgt at bevare en række klassiske GTI-kendetegn.

Udvendigt får modellen blandt andet særlige GTI-fælge, sportslige kofangere og karakteristiske røde detaljer. Kabinen byder på sportsrat, sportssæder og særlige GTI-grafikker i instrumenteringen.

Volkswagen har samtidig valgt at inkludere en omfattende mængde standardudstyr. Blandt højdepunkterne er matrix-LED-forlygter, adaptiv fartpilot, nøglefri betjening og den adaptive undervogn.

For kunder, der ønsker ekstra udstyr, tilbydes en Launch Edition til 299.995 kroner. Den inkluderer blandt andet panoramaglastag, navigation, premium-lydanlæg fra Harman Kardon og udvidede assistentsystemer.

En vigtig model for Volkswagen

Lanceringen af ID. Polo GTI er mere end blot endnu en ny elbil. Modellen bliver en test af, om et af bilverdenens mest kendte sportslige modelnavne kan overleve overgangen fra benzin til strøm.

GTI-betegnelsen har gennem generationer været synonym med kompakte biler, der kombinerer daglig anvendelighed med engagerende køreegenskaber. Med de stigende krav til elektrificering står Volkswagen nu over for udfordringen med at overføre de samme værdier til en ny teknologisk virkelighed.

Om elbilkunder og traditionelle GTI-fans tager den elektriske udgave til sig, bliver først afgjort, når bilen rammer vejene. Men med en startpris under 300.000 kroner sender Volkswagen et klart signal om, at mærket fortsat ser GTI som en folkelig sportsmodel – også i elbilernes tidsalder.

Fakta: Volkswagen ID. Polo GTI

Effekt: 226 hk (166 kW)

0-100 km/t: 6,8 sekunder

Tophastighed: 175 km/t

Batteri: 52 kWh

Rækkevidde: Op til 423 km (WLTP)

Hurtigladning: 10-80 % på ca. 24 minutter

Pris fra: 279.995 kr.

Launch Edition: Fra 299.995 kr.

Dansk introduktion: Ved årsskiftet

Den version ligner mere det, man kunne finde i Motor, Bilsektionen, MobilityWatch eller på et større nyhedsmedie, fordi den sætter nyheden ind i en større sammenhæng og ikke blot gengiver producentens budskaber.