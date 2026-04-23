Tre discount-dæk dumper i FDMs 2026-test af 16 sommerdæk — og forskellen fra bedste til dårligste dæk er op til syv meter ved vådvejsbremsning fra 80 km/t. Det er en ekstra bremselængde, ingen forsikring betaler dig for.

Syv meter. Det er, hvad der adskiller det bedste og det dårligste dæk i FDMs store sommerdæk-test 2026 — målt i vådgrebsbremseafstand fra 80 km/t til fuld standsning. Tre discount-dæk falder igennem på dårlige køreegenskaber og sikkerhed, mens tre premiumdæk dominerer alle discipliner.

Hvis du endnu ikke har skiftet, er det værd at vide, at valget af dæk ikke er et spørgsmål om penge alene. Hvornår du bør skifte til sommerdæk afhænger af temperaturen — hvad du skifter til, afhænger af testen.

Testens felt og metode

FDM testede 16 sommerdæk i størrelsen 225/50 R17 — en dimension der passer til Audi A4, Peugeot 3008, Skoda Octavia og BMW 3-serie. Testen er gennemført på testbaner i Tyskland og Italien samt på offentlig vej og i laboratorium.

225/50 R17 er en af de mest udbredte dækstørrelser på det danske marked og dækker en stor andel af mellemklasse- og kompaktbiler. At FDM valgte netop denne størrelse, gør resultaterne direkte relevante for flest mulige bilkøbere — og ikke kun for ejere af ét specifikt mærke eller bilkategori.

Testfeltet spænder fra etablerede premiummærker som Continental, Pirelli og Goodyear til koreanske og kinesiske alternativer, der markedsføres som budgetvenlige valg med sammenlignelig kvalitet. Testparametrene dækker det, der reelt betyder noget i daglig kørsel: vådvejsgreb (bremsning og kurvestabilitet), tørvejsgreb, slidstyrke, rullingsmodstand og støjniveau. Det er en helhedsvurdering — ikke en isoleret sikkerhedstest.

De tre vindere og de tre tabere

Tre sommerdæk skiller sig positivt ud i den samlede vurdering, der kombinerer vådgreb, tørvejsgreb, slidstyrke, rullingsmodstand og støj: Continental PremiumContact 7, Pirelli Cinturato og Goodyear EfficientGrip Performance 2. Alle tre modtager højeste samlet vurdering.

I den modsatte ende af feltet falder tre dæk igennem på sikkerhed og køreegenskaber. Ifølge FDM er Linglong Sport Master ét af dem — et kinesisk discount-dæk, der i den samlede vurdering ikke lever op til kravene for daglig kørsel. De øvrige to dæk der dumpede er ikke navngivet i FDMs offentlige pressemeddelelse; de fulde navne fremgår af den betalte testrapport.

Mellemfeltet tæller seks dæk der placerer sig solidt uden at nå toppen, og fire dæk der klarer sig ringere, men ikke falder igennem. Det koreanske Kumho Ecsta nævnes af Hvilkenbil.dk som et prisbevidst alternativ med god levetid til bilister der ikke ønsker at betale fuld premiumpris.

Hvad syv meter faktisk koster dig

Ved 80 km/t tilbagelægger en bil godt 22 meter i sekundet. En ekstra bremseafstand på syv meter svarer altså til ca. 0,3 sekunder ekstra — tid nok til, at situationen foran dig ændrer sig afgørende.

Det bedste dæk i testen stopper på 30,1 meter fra 80 km/t på vådvej. Interessant nok er det Linglong Sport Master — det kinesiske discount-dæk der samlet set dumper i testen — der opnår dette resultat. Continental PremiumContact 7 bremser ifølge FDM på præcis den samme afstand.

Gennemsnittet for alle 16 testede dæk er 33,1 meter — allerede 3 meter mere end de bedste. Og feltet strækker sig herfra yderligere op til syv meters forskel til det dårligste dæk i vådgrebsbremsning.

Den vigtige pointe: et godt resultat i ét testparameter er ikke nok. Linglong Sport Master topper på vådvejsbremse, men svigter på tørvej og slidstyrke. Et dæk der holder kortere og er ustabilt på tørvej, er ikke en besparelse — det er en udskudt udgift med sikkerhedsrisiko.

De vigtigste ting at tjekke inden en lang køretur inkluderer netop dækkvalitet og dæktryk — elementer der direkte afgør, hvad der sker, hvis du pludselig skal stoppe hårdt.

Discount-dækkenes paradoks: godt på ét punkt, dårligt på resten

Som rapporteret af FDM er Linglong Sport Master et eksempel på, hvad der sker, når et dæk optimeres ekstremt i én retning. Det kinesiske dæk opnår testens korteste bremseafstand på vådvej — men falder igennem på tørvejsgreb og har markant ringere slidstyrke end premiumkonkurrenterne.

Det er langt fra unikt. Testhistorikken viser et gentaget mønster: discount-dæk viser stærke resultater i et eller to parametre, men formår sjældent at levere den balance, der kræves af et dæk til daglig kørsel. En bil kører ikke kun på vådvej — og et dæk der er godt i regn men ustabilt i nødbremse på tørvej, er et sikkerhedsproblem i mere end halvdelen af årets kørselsforhold.

Levetiden forstærker dette billede. Et discount-dæk med kortere slidstyrke, der måske koster 300 kr. mindre pr. styk ved køb, kan i praksis koste mere over tid, fordi det skal skiftes tidligere. Beregner man totalomkostningen over 40.000 km, vender regnestykket for mange budget-alternativer.

Hovedpointen fra testen er enkel: det holder ikke at vælge dæk udelukkende på pris. Det gælder særligt for de dæk der markedsføres som “næsten ligesom premium til halvprisen.” FDMs test viser, at den sammenligning sjældent holder.

EU-mærkatets vådgrebsklasse: hvad A og B betyder i meter

Alle nye dæk solgt i EU er pålagt et standardiseret mærkat med tre parametre: rullingsmodstand (brændstofforbrug), vådgreb og støjniveau. Vådgrebsklassen går fra A (kortest bremseafstand) til E (længst bremseafstand).

Ifølge Nokian Tyres svarer én klasse-forskel til ca. 3-6 meters forskel i bremselængde fra 80 km/t. Det betyder, at et dæk i klasse C potentielt bremser 6-12 meter længere end et dæk i klasse A — alt andet ens.

FDMs test illustrerer dette konkret: det gennemsnitlige felt ligger 3 meter efter de bedste på vådvej, og den samlede spredning fra bedste til dårligste er syv meter. Bogstaverne på dækemballagen er ikke abstrakt testjargon — de omsættes direkte til meter på vej.

Anbefalingen er klar: vælg minimum klasse B i vådgreb. Klasse A er at foretrække. Et dæk med klasse C eller derunder er vanskeligt at forsvare på sikkerhedsgrundlag, medmindre uafhængige tests dokumenterer, at dækket præsterer bedre end klassen antyder.

Nokian Hakka Black 3 er et eksempel på et premium sommerdæk — bekræftet som et rent sommerdæk og ikke all-season — med klasse A i vådgreb, udviklet med fokus på kortere bremseafstand og lavt støjniveau.

Hvad du bør prioritere når du vælger sommerdæk

FDMs test giver tre klare pejlemærker for bilister der skal vælge sommerdæk.

1. Vådgrebsklasse frem for mærkepris. EU-mærkatets vådgrebsklasse er det hurtigste filter. Klasse A eller B er udgangspunktet. Et dæk med klasse C og en lav pris er sjældent en god handel — det er en forringet sikkerhedsmargin.

2. Helheden tæller, ikke ét parameter. Linglong Sport Master viser, at stærkt vådvejsgreb ikke er nok. Tørvejsstabilitet, slidstyrke og rullingsmodstand er alle dele af den daglige brug. Et dæk der scorer dårligt på ét område, men godt på et andet, er ikke et balanceret dæk.

3. Totalomkostning frem for stykpris. Et dæk med kortere levetid koster reelt mere over tid. Kumho Ecsta er eksemplet på, at midterfeltets prisbevidste alternativer godt kan levere tilstrækkelig kvalitet — de tre dæk der dumpede i testen er der ingen fornuftig besparelse i.

At holde sin bil i god stand over tid handler om mere end motorolie og serviceintervaller. En langsigtet tilgang til bilpleje starter med de komponenter, der direkte påvirker sikkerheden — og dæk er øverst på den liste.

Testresultaterne i overblik

Placering Dæk Vådvej (fra 80 km/t) Bedste Continental PremiumContact 7 30,1 m Bedste (vådvej) Linglong Sport Master* 30,1 m Gennemsnit (alle 16) — 33,1 m Samlet vinder Continental PremiumContact 7 — Top tre samlet Pirelli Cinturato, Goodyear EfficientGrip Performance 2 —

*Linglong Sport Master opnåede testens bedste vådvejsbremseafstand, men dumpede i den samlede vurdering på tørvej og slidstyrke.

Den fulde tabel med alle 16 dæks resultater på tørvej, vådvej, rullingsmodstand og støj findes hos FDM.

Plus og minus

Plus + Continental PremiumContact 7, Pirelli Cinturato og Goodyear EfficientGrip Performance 2 leverer stærke resultater på tværs af alle testparametre + FDMs testfelt på 16 dæk giver et repræsentativt billede af det aktuelle marked i denne udbredte dimension + EU-mærkatet fungerer i praksis som en brugbar indikator — de dæk med klasse A og B i vådgreb klarede sig bedst i testen

Minus — De to øvrige discount-dæk der dumpede, er ikke navngivet i FDMs offentlige pressemeddelelse — forbrugeren skal betale for den fulde rapport — Linglong Sport Masters paradoksale topresultat i vådgrebsbremsning kan vildlede bilkøbere der kun sammenligner på ét parameter — Den fulde testrapport kræver betalt FDM-medlemskab

Samlet vurdering

FDMs test bekræfter, hvad tidligere sammenlignende tests har vist: feltet er ikke jævnt, og den billigste løsning er sjældent den bedste — heller ikke målt i totaløkonomi. Continental PremiumContact 7 er testens samlede vinder og skiller sig ud på alle centrale parametre. Pirelli Cinturato og Goodyear EfficientGrip Performance 2 er reelle alternativer til bilister der søger premiumkvalitet.

Syv meters forskel i bremseafstand er ikke en abstrakt testværdi. Det er forskellen på at stoppe foran hindringen eller i den. Baseret på offentligt tilgængelige data fra FDMs test er anbefalingen klar: vælg EU-klasse A eller B i vådgreb, prioritér helhedsresultater over enkeltdiscipliner, og undgå de tre dæk der ikke bestod.

FAQ

Hvilket sommerdæk vandt FDMs test i 2026?

Continental PremiumContact 7 vandt FDMs test af 16 sommerdæk i størrelsen 225/50 R17. Pirelli Cinturato og Goodyear EfficientGrip Performance 2 fulgte som nummer to og tre i den samlede vurdering.

Hvad er forskellen på vådgrebsklasse A og B på EU-dækmærkaten?

Ifølge Nokian Tyres svarer én klasse-forskel til ca. 3-6 meters forskel i bremselængde fra 80 km/t. Et dæk med klasse A bremser typisk 3-6 meter kortere end et dæk med klasse B under samme forhold.

Er billige discount-dæk farlige?

Tre discount-dæk dumpede i FDMs 2026-test på sikkerhed og køreegenskaber. Problemet er typisk ikke ét svagt punkt, men en ubalanceret profil: et dæk kan have acceptabelt vådvejsgreb, men falde igennem på tørvej eller slidstyrke. Brug EU-mærkatets vådgrebsklasse (A eller B) som minimumsfilter.

Hvad er 225/50 R17 til for biler?

225/50 R17 er en udbredt dimension der passer til bl.a. Audi A4, Skoda Octavia, Peugeot 3008 og BMW 3-serie. Tjek altid din bils manual eller den oplysning der er præget ind i dæksiden, inden du bestiller.

Er Nokian Hakka Black 3 et sommerdæk eller et helårsdæk?

Nokian Hakka Black 3 er et rent sommerdæk — ikke et helårsdæk. Det er udviklet som et max performance-sommerdæk med EU-vådgrebsklasse A og særligt fokus på elbiler og plug-in hybride køretøjer.