Ferrari biler er noget særligt – her er deres populære modeller

Det italienske bilmærke fra Maranello har i årtier bygget køretøjer, der skiller sig ud fra mængden. For mange bilentusiaster er de røde sportsvogne toppen af, hvad man kan køre i, hvad enten man er til de ældre udgaver med manuelt gear eller de nyeste hybridbiler med masser af power. I Danmark er interessen stor, og flere vælger i dag at se nærmere på leasing af Ferrari som en måde at få adgang til bilerne uden at binde hele formuen i et køb.

Når man kigger på det danske marked, er der nogle specifikke modeller, der går igen hos både samlere og dem, der vil bruge bilen aktivt på vejene. Fabrikken har formået at forny sig løbende, så de både rammer dem, der vil have noget komfortabelt til turen, og dem, der kun går op i hurtige omgangstider på en bane.

De mest efterspurgte modeller blandt danskerne

Udvalget af biler er stort, men visse udgaver har fået en stærk position herhjemme. Det skyldes ofte en blanding af bilernes historie, deres motorer og hvor godt de fungerer på de danske veje. For at give et overblik over, hvordan de mest kendte modeller adskiller sig fra hinanden teknisk, kan man se på de grundlæggende fakta i skemaet nedenfor:

Model Motor Volumen Drivmiddel Type 308 GTB V8 forbrændingsmotor 2.9L Benzin Coupé California V8 Turbo/Suge 3.9L / 4.3L Benzin Cabriolet Purosangue V12 forbrændingsmotor 6.5L Benzin 4-dørs 12Cilindri V12 forbrændingsmotor 6.5L Benzin GT 296 GTB V6 Hybrid 3.0L Benzin + El Centermotor SF90 Stradale V8 Hybrid 4.0L Benzin + El Superbil (4WD)

Ferrari 308

Ferrari 308 er en af de biler, de fleste kan genkende fra 70’erne og 80’erne. Den er kendt for sit flade design og den tværstillede V8-motor, der sidder bag føreren. Det er en bil, som mange har haft som plakat på væggen, og den står i dag som et godt valg for de leasingtagere, der ønsker at cruise rundt i en ikonisk bil med masser af personlighed.

Ferrari California

California-modellen blev lavet for at ramme bredere. Det var den første model fra fabrikken med en V8-motor placeret foran og et tag af metal, der kan køres ned ved et tryk på en knap. Det gør den brugbar i det danske vejr, da den fungerer præcis som en lukket bil, når taget er oppe. Den er nemmere at stige ind og ud af end de helt lave sportsvogne, og der er faktisk plads til et par tasker, hvilket gør den god til weekendture.

Ferrari Purosangue

Purosangue er en stor nyhed, fordi det er den første bil fra mærket med fire døre og fire rigtige sæder. Selvom den er højere end en traditionel sportsvogn, gemmer der sig en kraftig V12-motor under hjelmen. Den er bygget til dem, der har brug for plads til flere personer, men stadig vil have lyden og kraften fra en stor motor. Den har et specielt system i undervognen, der modvirker, at bilen krænger i svingene, så den føles hurtig trods sin størrelse.

Ferrari 12Cilindri

Med 12Cilindri sender Ferrari et signal om, at de ikke er færdige med den klassiske V12-motor uden turbo. Udseendet leder tankerne hen på de gamle biler fra 60’erne, men alt teknikken er helt ny. Den er lavet til at køre langt i et højt tempo, og motoren kan rotere med meget høje omdrejninger. Det giver en lyd og en måde at accelerere på, som er svær at finde andre steder i dag.

Ferrari 296

Denne model bruger en V6-motor sammen med et batteri. Man kan faktisk køre små ture i byen på ren strøm, så bilen er helt lydløs. Men når man trykker til, arbejder elmotoren og benzinmotoren sammen om at skubbe bilen fremad med stor kraft. Den er kortere end mange andre modeller, hvilket gør den meget livlig at køre i sving.

Ferrari SF90

Dette er bilen til dem, der vil have det vildeste. Den har tre elmotorer og en V8-motor med turbo. Da den har elmotorer på forhjulene, har den firehjulstræk, hvilket hjælper med at få de mange kræfter ned i asfalten. Det er en teknisk avanceret bil, der viser, hvad de kan præstere i Maranello lige nu.

Ting man skal vide om at have en Ferrari

Det kræver lidt ekstra at holde en bil i denne kategori kørende.

Man skal følge serviceplanen nøje, og man skal være indstillet på, at ting som dæk og bremser slides hurtigere, hvis man kører friskt. Til gengæld holder mange af de populære modeller deres pris ret godt, hvis de er passet med de rigtige stempler i bogen. Nyere biler kommer ofte med en ordning, hvor de første års vedligeholdelse er dækket ind, hvilket gør det lidt mere overskueligt som ejer eller lejer.

De fleste herhjemme vælger at lade bilen stå lunt og tørt om vinteren. Det danske vejsalt er ikke godt for de fine mekaniske dele og de lette materialer, som bilerne er bygget af. Når det bliver varmere i vejret, dukker de op til forskellige træf, hvor man kan få en snak med andre om de smukke biler.

Udviklingen går stærkt, og med biler som Purosangue har fabrikken vist, at de kan lave biler til forskellige behov. Det gør, at Ferrari bliver ved med at være aktuelt for folk, der vil have en bil, som kan noget mere end mængden, uden at de glemmer de dyder, der har gjort bilerne kendte gennem tiden. Ferrari er langt fra for alle, men med leasing er det blevet lettere at køre i en superbil fra øverste hylde.