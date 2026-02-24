Åben performance: Nye Porsche 911 GT3 S/C

Den legendariske Porsche 911 GT3 introduceres nu i en helt ny udgave med fuldautomatisk kaleche. Resultatet er en kompromisløs sportsvogn, hvor sugemotor, manuel gearkasse og lav vægt forenes i en åben to-personers konstruktion.

Porsche udvider sin GT-serie med en model, der udfordrer traditionerne og samler det bedste fra flere verdener. For første gang kombineres GT3-platformen med en fuldautomatisk kaleche, hvilket tilfører en ekstra dimension af køreglæde og frihed. Den nye 911 GT3 S/C er udviklet som en rendyrket roadster med klare referencer til modeller som 911 Speedster – dog uden at være begrænset i produktionstal.

Teknisk set trækker modellen på erfaringer fra den limiterede 911 S/T, når det gælder vægtoptimering, samtidig med at den velkendte 4,0-liters sekscylindrede boxermotor fra 911 GT3 er bevaret. Motoren leverer 510 hk og 450 Nm og kan nå op til 9.000 omdrejninger i minuttet. Sprinten fra 0 til 100 km/t klares på 3,9 sekunder, mens topfarten lyder på 313 km/t. Som en ægte entusiastbil fås modellen udelukkende med sekstrins manuel gearkasse.

Ifølge Porsche giver den åbne konstruktion en endnu stærkere følelsesmæssig oplevelse af GT3-motoren – især på snoede veje. Trods kalecheløsningen er vægten holdt nede på 1.497 kg, hvilket kun er cirka 30 kg mere end den tidligere 911 Speedster fra 991-generationen.

Ligesom resten af GT3-programmet er der stort fokus på vægtbesparelse og køredynamik. Flere karrosseridele, herunder frontklap, skærme og døre, er fremstillet i kulfiber. Samtidig er undervogn og bremser udviklet med inspiration fra 911 S/T. Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) er standard, og både magnesiumfælge og et let lithium-ion-batteri bidrager yderligere til bilens performance og balance.

Første GT3 med automatisk kaleche

Med GT3 S/C introducerer Porsche for første gang en GT3-model med fuldautomatisk kaleche. Selvom det bryder med traditionerne, er fokus stadig på performance. En konstruktion med magnesiumkomponenter sikrer lav vægt og en taglinje, der minder om en coupé, når kalechen er lukket. Stoffet spænder elegant fra forrude til bagende uden synlige strukturer, hvilket både forbedrer designet og aerodynamikken.

Kalechen kan åbnes eller lukkes på cirka 12 sekunder ved hastigheder op til 50 km/t. En elektrisk vindafviser sørger for komfort, selv ved høj fart med taget nede og i køligere vejr. Den aktiveres på få sekunder og fungerer ved op til 120 km/t. Derudover er modellen udstyret med en aktiv hækspoiler med såkaldt Gurney flap – kendt fra 911 S/T og GT3 Touring – samt front- og bagkomponenter direkte fra GT3.

Køreoplevelse i fokus

Undervognen tager udgangspunkt i opsætningen fra 911 GT3 Touring, hvilket sikrer en balanceret og præcis køreoplevelse. Standarddækkene måler 255/35 ZR 20 foran og 315/30 ZR 21 bagtil.

Porsche fremhæver, at kombinationen af sugemotor, avanceret undervogn og lav vægt fungerer særligt godt i åbne sportsvogne – noget man tidligere har set i modeller som 911 Speedster og 718 Spyder RS. I GT3 S/C anvendes for første gang en dobbelt wishbone-foraksel i en åben 911, hvilket sammen med performance-dæk og lav vægt giver en markant forbedret køredynamik.

Indvendigt er fokus også på føreren. Kabinen er som standard beklædt med sort læder, hvor perforeringer på rat og sæder forbedrer både greb og komfort. Sportssæder Plus er standard, mens kulfiber-skålsæder kan vælges som ekstraudstyr. Instrumenteringen er digital og kan i Track Screen-tilstand reduceres til kun de vigtigste informationer – med omdrejningstælleren som det centrale element.

Street Style-pakke: Personlig stil

Med Street Style-pakken fra Porsche Exclusive Manufaktur får kunderne mulighed for at sætte deres eget præg på bilen. Her kombineres forskellige materialer og farver for at skabe et mere individuelt udtryk.

Sæderne får broderede Porsche-logoer og midterfelter i flettet læder med farver som Slate Grey, Guards Red, Magnesium Grey og Kalahari. Kabinen er udført i en tofarvet kombination af Slate Grey og Guards Red med kontrastsyninger og detaljer som seler og stropper i rød. Designet fortsætter i elementer som luftdyser, midterkonsol og dørpaneler samt eksklusive gulvmåtter.

Et særligt element er gearvælgeren i mørk finish med en gearknop i lamineret træ og skiftemønster i Pyro Red. Den røde farve går igen i flere detaljer i kabinen, herunder GT3 S/C-logoet og designelementer i instrumentbordet.

Den nye Porsche 911 GT3 S/C kan allerede nu opleves online og bestilles. Prisen i Danmark starter fra 5.299.900 kr.