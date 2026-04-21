Kloakken bliver først vigtig, når den ikke virker

For de fleste boligejere er kloakken noget, man sjældent tænker over. Den ligger skjult under huset og passer stille og roligt sig selv i hverdagen.

Men når problemerne først opstår, bliver det hurtigt tydeligt, hvor vigtig kloakken egentlig er.

Hos Kloakabonnement.dk oplever man, at mange først reagerer, når:

vandet ikke kan løbe væk

toilettet stopper

der opstår dårlig lugt i huset

eller kælderen bliver ramt af vand efter kraftig regn

Og her kan små problemer hurtigt udvikle sig til både omfattende skader og dyre reparationer.

Mange kloakproblemer starter i det små

Kloakproblemer opstår sjældent pludseligt. Ofte begynder det med små tegn, som mange ikke tænker videre over.

Det kan for eksempel være:

langsomme afløb

gurglende lyde fra rørene

dårlig lugt fra badeværelset

tilbagevendende tilstopninger

vand omkring gulvafløb

Ifølge Kloakabonnement.dk er det ofte de tidlige tegn, der bliver overset.

“Vi oplever mange tilfælde, hvor boligejeren har haft mindre problemer i længere tid uden at tænke over, at det kan skyldes begyndende skader i kloakken,” fortæller virksomheden.

Klima og skybrud giver flere udfordringer

De senere år har mange danske boligejere oplevet kraftigere regn og flere skybrud end tidligere. Det lægger ekstra pres på kloaksystemerne.

Samtidig er mange danske kloakker gamle og ikke nødvendigvis dimensioneret til de mængder regn, vi oplever i dag.

Hos Kloakabonnement.dk mærker man blandt andet flere henvendelser om:

oversvømmede kældre

vand der kommer op af afløbet

overbelastede kloakker

problemer efter kraftig regn

“Selv mindre fejl eller begyndende tilstopninger kan skabe store problemer, når kloakken bliver belastet under skybrud,” forklarer Kloakabonnement.dk.

Kloakken er en vigtig del af boligens vedligeholdelse

De fleste boligejere er vant til at vedligeholde synlige dele af huset. Tagrender bliver renset, taget bliver kontrolleret, og varmepumpen får service.

Men kloakken bliver ofte glemt, fordi den ikke er synlig i hverdagen.

Ifølge Kloakabonnement.dk kan manglende vedligeholdelse blandt andet føre til:

revner i kloakrør

rodindtrængning

tilstopninger

fugtskader

rotteproblemer

Og netop derfor vælger flere boligejere i dag at få kloakken kontrolleret løbende.

Flere vælger faste kloakeftersyn

Hos Kloakabonnement.dk oplever man stigende interesse for abonnementsløsninger, hvor kloaksystemet bliver efterset og vedligeholdt regelmæssigt.

Formålet er blandt andet at:

opdage problemer i tide

forebygge større skader

skabe større tryghed for boligejeren

sikre hurtig hjælp ved akutte problemer

Et kloakabonnement hos Kloakabonnement.dk kan blandt andet omfatte:

faste eftersyn

kontrol af kloakkens tilstand

forebyggende vedligeholdelse

rådgivning om kloak og afløb

For mange handler det ikke kun om økonomi, men også om at undgå de pludselige problemer, som kan påvirke hele boligen.

Forebyggelse fylder mere hos danske boligejere

Hos Kloakabonnement.dk oplever man generelt større fokus på forebyggelse end tidligere.

Særligt efter perioder med skybrud og historier om oversvømmede kældre er flere blevet opmærksomme på:

TV-inspektion af kloakken

højvandslukker

rottesikring

kloakrensning

løbende vedligeholdelse

For selvom kloakken sjældent fylder meget i hverdagen, kan problemer under huset hurtigt få store konsekvenser, hvis de ikke opdages i tide.