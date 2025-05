Årets luksusbil – et tilbageblik på Volvos EX90

now playing

Ved årets World Car Awards, der blev uddelt i starten af påsken, var der fornem repræsentation fra Skandinavien blandt vinderne. Den fuldelektriske Volvo EX90, er nemlig blevet kåret som “World Luxury Car 2025” af den prestigefyldte World Car Awards-jury. Det markerer tredje gang, at Volvo vinder en af de eftertragtede priser ved verdens største bilprisuddeling.

EX90 blev valgt som vinder blandt en lang række luksusbiler fra hele verden, og juryen – bestående af 96 biljournalister fra 30 forskellige lande – fremhæver især sikkerheden, det skandinaviske design og kabinens komfort som afgørende faktorer. Vi vil her tage et kig på, hvad bilen har at byde på.

Sikkerhed og luksus med grøn samvittighed

Volvo EX90 er ikke blot en luksuriøs SUV med plads til syv personer – den er også en markør for, hvordan bæredygtighed, sikkerhed og luksus kan gå hånd i hånd. Interiøret er præget af innovative materialevalg, herunder det læderfri Nordico-materiale, som er fremstillet af genbrugte plastflasker og bio-baserede komponenter fra skove i Norden.

Volvo har i årtier været kendt for sit fokus på sikkerhed, og EX90 er ingen undtagelse. Den er udstyret med en lang række sensorer – inklusive LiDAR (Light Radar, lysradar), kameraer og radarer – som tilsammen skaber et overblik over bilens omgivelser. Det betyder, at EX90 kan registrere fodgængere, cyklister og andre forhindringer, selv i mørke.

Med det valgfrie Pilot-Assist-system, som koster ca. 16.000 kr., kan bilen selv holde kursen i vognbanen og gribe ind, hvis føreren ikke opdager en potentiel fare.

Kraftfuld, men harmonisk køreoplevelse

EX90 leveres som standard med firehjulstræk og to elmotorer, og findes i en Performance-udgave med op til 517 hestekræfter. På trods af kræfterne er køreoplevelsen harmonisk og letkørt, da fuld effekt først aktiveres, når føreren vælger det manuelt. Det gør bilen mere tilgængelig og tryg at køre – også for dem, der ikke tidligere har prøvet en elbil.

Et særligt plus er den avancerede luftundervogn, som i Ultra-versionen justerer affjedringen og giver både sportslig præcision og høj komfort, afhængig af valgt indstilling.

Volvo EX90 er udstyret med et imponerende 111 kWh batteri, som giver en rækkevidde på over 600 kilometer ifølge de officielle tal. Med mulighed for opladning med op til 250 kW, kan batteriet lades fra 10 til 80 % på omkring 30 minutter, hvilket gør den velegnet til lange ture med kortere ladestop.

En bil for hele familien – og lidt til

Kabinen er en støjsvag oase, hvor naturligt inspireret LED-lys og bagbelyste træindlæg skaber en rolig atmosfære. Og med en frunk (et opbevaringsrum foran) og et rummeligt bagagerum, som kan nå op til 697 liter, når tredje sæderække er foldet ned, er EX90 også praktisk i hverdagen.

EX90 er designet med funktionalitet og komfort i fokus. Den tilbyder tre separate stole på anden række, hvor sæderne kan skubbes og ryglænene justeres. På tredje række kan to sæder nemt foldes op og bruges ved behov – perfekt til børnefamilier eller ekstra passagerer.

Derudover kan man tilkøbe en fuldautomatisk trækkrog, som gør det muligt at trække op til 2.200 kg – en kapacitet, som kun få elbiler på markedet kan matche.

Tredje kåring for svenskerne

Med EX90’s sejr i kategorien World Luxury Car føjer Volvo endnu en pris til samlingen. Tidligere har XC60 vundet titlen som World Car of the Year i 2018, og i år blev EX30 kåret som World Urban Car. Det vidner om Volvo Cars’ evne til at udvikle moderne, sikre og attraktive biler i alle klasser.