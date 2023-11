Afgiftshop på Elbiler og Plugin-Hybrider i 2024: Sådan påvirker det dit næste bilkøb

Nytår bringer ikke kun fyrværkeri, men også en stigning i registreringsafgifterne for elbiler og plugin-hybrider. Ifølge beregninger fra FDM forventes nogle plugin-hybrider at stige med op til 30.000 kroner, mens de dyrere elbiler kan opleve en stigning på knap 12.000 kroner.

Plugin-Hybrider ramt hårdt: Op til 30.000 kroner ekstra

Plugin-hybrider lider mest under den kommende afgiftsstigning, der træder i kraft som en del af trappemodellen vedtaget i december 2020. Den mest populære model, Ford Kuga ST Line, forventes at stige med omkring 15.000 kroner. FDM råder potentielle købere til at slå til i 2023 for at undgå de kommende afgiftstrin og forventer, at bilimportørerne vil tilpasse priserne for at imødekomme konkurrencen.

Elbiler stiger også: Hvordan påvirker det priserne?

Selvom afgiftskurven for elbiler bliver stejlere fra 2026, forventes også elbiler at opleve stigninger. For eksempel vil den mest solgte bilmodel i 2023, Tesla Model Y, stige med omkring 7.000 kroner. Afgiften for elbiler til 450.000 kroner eller mere stiger med et beregnet fast beløb på 11.699 kroner.

FDM advarer mod elbilsalgskollaps: Politisk handling nødvendig

FDM udtrykker bekymring for, at den grønne omstilling af bilparken vil stagneres på grund af stigende afgifter. Organisationen advarer mod markante afgiftsstigninger fra 2027, der kan føre til et komplet stop for elbilsalget. FDM opfordrer politikerne til at fastfryse det nuværende afgiftsniveau indtil 2030 for at støtte den grønne omstilling.

Rådgivning til forbrugerne: Læs det med småt og indskriv maksimal stigning

Med udsigt til højere afgifter anbefaler FDM, at forbrugere omhyggeligt læser slutsedlen og sikrer sig mod eventuelle prisstigninger. Forbrugere opfordres til at indskrive en maksimal stigning i prisen, hvis leveringen sker i 2024, og få en konkret leveringsdato indskrevet. FDM anbefaler også at tilføje et FDM-forbehold i slutsedlen og lade FDM gennemgå dokumentet.

Konklusion: Skriv slutsedlen inden nytår for at undgå afgiftsstigninger

Afslutningsvis opfordrer FDM potentielle bilkøbere til at handle hurtigt og skrive slutsedlen inden nytår for at undgå de kommende afgiftsstigninger. Prisstigninger kan også undgås ved at sikre en fastlagt leveringsdato og tilføje relevante forbehold i slutsedlen.