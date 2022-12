Alt hvad du skal vide om din bils støddæmpere

Støddæmperne i en bil har stor betydning for bilens sikkerhed og komfort. De er med til at sikre en behagelig kørsel og sikker håndtering ved sving og bremsning.

Uden velfungerende støddæmpere vil bilen have svært ved at absorbere stød fra huller eller fartbump, hvilket vil give passagererne ubehagelige stød under kørslen.

Desuden bidrager støddæmperne til bilens generelle stabilitet. Uden dem bliver det stadig vanskeligere at manøvrere sikkert, da det har en negativ indvirkning på bilens vejgreb.

Af samme grunde er det vigtigt at få støddæmperne kontrolleret regelmæssigt for både passagerernes komfort og for trafiksikkerheden ikke mindst. Det kan være med til at gøre, at du opdager en fejl, inden det er for sent. Hvis du vil vide mere om, hvordan du tjekker dine støddæmpere, og sikrer dig, at de er i forsvarlig stand, eller hvad du skal gøre, hvis de skal skiftes, så læs med i denne artikel.

Billede taget fra autodele24.com

Sådan tjekker du bilens støddæmpere

Når du skal tjekke bilens støddæmperes stand, så start med at foretage en visuel inspektion.

Kig efter, om der er tegn på slitage, skader, rust eller utætheder. Med andre ord, alt hvad der kan indikere, at der er noget, som der ikke er, som det skal være. Hvis du ikke kan se nogle umiddelbare problemer, så er det næste skridt at køre på et ujævnt underlag, og observerer, hvordan bilen reagerer.

Hvis støddæmperne absorberer ujævnhederne uden problemer og ikke forårsager tilbagespring, er dine støddæmpere højst sandsynligt stadig funktionsdygtige. Hvis du stadig er i tvivl, så bør du få dem undersøgt. Det kan du gøre selv, eller du kan alliere dig med en bilekspert.

Kør aldrig rundt med defekte eller slidte støddæmpere

Det er farligt og uansvarligt at fortsatte kørslen i en bil, hvis støddæmpere er slidte eller deciderede defekte. Oplever du derfor tegn på slitage eller defekter, bør du hurtigst muligt få skiftet støddæmperne.

Ved normal kørsel er det typisk muligt at køre omkring 150.000 km., inden støddæmperne skal skiftes. Det er dog bare en tommelfingerregel og er derfor ikke noget, der gør sig gældende i alle tilfælde.

Du kan selv kontrollere bilens støddæmpere, men skal de skiftes, bør du søge hjælp. Bilen skal nemlig kunne løftes op, og det er nødvendigt at fjerne en række dele for at få adgang til støddæmperne.

Der kan være god idé i at skifte alle bilens støddæmpere på en gang, så der sikres en ensartet kørsel.