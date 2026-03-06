Audi A6 e-tron og Q6 e-tron opdateres med nye funktioner i modelår 2026

Audis elbiler på PPE-platformen med 800-volts teknologi får en række opdateringer i forbindelse med modelår 2026. Blandt nyhederne er forbedrede førerassistentsystemer, mere effektiv energiudnyttelse, opdateret brugerflade, fysiske rulleknapper på rattet samt understøttelse af dansk tale. Samtidig har Audi gjort modelprogrammet mere overskueligt, så både A6 e-tron og Q6 e-tron fremover tilbydes i én samlet udstyrsvariant – S line plus – som til gengæld indeholder et højt niveau af standardudstyr. Begge modeller har en startpris fra 519.990 kr. med standardbatteri.

I forbindelse med modelopdateringen har Audi Danmark forenklet udstyrssammensætningen, så S line plus nu er standard på begge modeller. Det inkluderer blandt andet et sporty S line-eksteriør med markante designdetaljer og 20-tommer fælge samt et interiør med sportssæder og et sportsrat med flad top og bund.

Nye førerassistentsystemer

Opdateringen introducerer en række nye teknologiske løsninger, hvor den adaptive kørselsassistent plus er blandt de mest centrale. Systemet hjælper med at holde bilen i vognbanen og inkluderer nu også assisteret vognbaneskift. Funktionen er standard i S line plus-udgaven.

Audi har samtidig udvidet funktionerne til parkering og manøvrering. Med Parkeringsassistent pro – som er en del af Tech pro-pakken – kan bilen blandt andet fjernstyres via myAudi-appen, når den skal parkeres eller køres ud fra en p-plads. Bakassistenten gør det lettere at manøvrere ud af snævre områder, og funktionen for trænet parkering kan gemme op til fem forskellige parkeringsmanøvrer på op til 200 meter, som bilen efterfølgende kan udføre automatisk på privat grund.

Derudover giver et 360-graders kamera med 3D-visning et bedre overblik under parkering, mens automatisk nødbremse bag aktiveres, hvis systemet registrerer fodgængere bag bilen.

Opdateret kabine og brugerflade

Kabinen har også fået en opdatering, hvor nogle af de tidligere touch-funktioner på rattet nu er erstattet af fysiske knapper, hvilket gør betjeningen mere intuitiv.

Samtidig er infotainmentsystemet blevet redesignet med et nyt layout, der giver en mere logisk opbygning og bedre overblik. Ikonerne er blevet forenklet, og det er nu muligt at vælge mellem tre visninger i det digitale cockpit: klassiske instrumenter, navigation eller fokus på førerassistentsystemer.

Derudover understøttes visning af kort fra både Apple Maps og Google Maps direkte i det virtuelle cockpit i fuld skærm.

Audi-assistent med dansk stemmestyring

Audis stemmeassistent er også blevet opgraderet og understøtter nu dansk. Den kan styre en lang række funktioner, herunder førerassistentsystemer, klimaanlæg, sædevarme, vinduer og navigation.

Systemet er desuden i stand til at identificere, hvor kommandoen kommer fra i kabinen, og sikrer, at det kun er føreren, der kan styre de kritiske funktioner.

Den intelligente stemmeassistent er blevet videreudviklet med AI-funktioner, der kan lære brugerens vaner og foreslå handlinger – eksempelvis automatisk aktivering af adaptiv fartpilot på motorvejen. Med integration af ChatGPT kan man også søge efter destinationer ved hjælp af beskrivelser frem for præcise adresser, hvilket gør navigationen mere fleksibel og brugervenlig.

Derudover kan systemet nu trække information fra bilens instruktionsbog og besvare spørgsmål om funktioner og betjening.

Forbedret underholdning i bilen

Underholdningssystemet er blevet udvidet, så det nu understøtter en bred vifte af Bluetooth-controllere, herunder enheder til PlayStation og Xbox. Det gør det muligt at spille spil på midterskærmen under opladning, når bilen holder stille.

Forsædepassageren kan desuden benytte passagerskærmen til spil under kørslen, hvor en indbygget privacy-funktion sikrer, at føreren ikke bliver distraheret. Samtidig kan der tilsluttes headset via Bluetooth, så lydoplevelsen forbliver individuel.

Mere effektiv energiudnyttelse og opladning

Audi har også forbedret bilernes rekuperation, så de i højere grad kan bremse ved hjælp af regenerativ energi – helt ned til stilstand – uden brug af de traditionelle bremser. Den opsamlede energi sendes tilbage til batteriet og bidrager til øget effektivitet og længere rækkevidde.

Et nyt display i infotainmentsystemet giver overblik over batteriets temperatur og den aktuelle ladeeffekt. Hvis navigationen er aktiv, kan bilen automatisk forberede batteriet til opladning ved kommende ladestop for at optimere ladehastigheden.

Ruteplanlæggeren er samtidig blevet mere fleksibel, så føreren kan prioritere bestemte ladeoperatører eller manuelt ændre foreslåede ladestationer. Navigationskortet viser nu også operatørlogoer, travlhedstidspunkter og priser ved Audi Charging-stationer.

Derudover byder opdateringen på en række mindre forbedringer inden for blandt andet navigation, opmærksomhedsovervågning og nye digitale funktioner i kabinen, som samlet set løfter oplevelsen i både Audi A6 e-tron og Q6 e-tron.