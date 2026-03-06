Audi annoncerer ny elektrisk modelserie: A2 e-tron

Audi løfter sløret for en helt ny elektrisk modelserie med A2 e-tron, som får premiere i efteråret 2026. Med denne model udvider mærket sit udvalg i kompaktklassen og introducerer en fuldelektrisk løsning, der skal gøre premium-elbiler mere tilgængelige. Produktionen vil finde sted i Ingolstadt, og allerede nu har Audi offentliggjort en første designskitse, som giver et indtryk af bilens linjer og proportioner.

Med introduktionen af A2 e-tron tager Audi endnu et skridt mod en elektrificeret fremtid. Modellen blev præsenteret i forbindelse med virksomhedens årlige mediekonference, hvor fokus var på at imødekomme kundernes behov for praktisk og effektiv elektrisk mobilitet. Ifølge Audi er målet at skabe en kompakt elbil, der både fungerer i hverdagen og tilbyder et markant design. Samtidig skal modellen gøre det lettere for nye kunder at træde ind i Audis elektriske univers.

Et nyt skridt i det kompakte premiumsegment

Segmentet for mindre elbiler er i kraftig vækst – både i Danmark og på tværs af Europas større byer. Med A2 e-tron retter Audi sig mod en bred målgruppe, hvor fokus er på funktionalitet, energieffektivitet og moderne digitale løsninger. Modellen er udviklet med tanke på bykørsel og daglig brug, samtidig med at den understøtter et lavere klimaaftryk.

A2 e-tron bliver en vigtig del af Audis elektriske strategi og skal tiltrække nye kunder til mærket. Navnet trækker tråde tilbage til den oprindelige Audi A2, som for mere end to årtier siden satte standarden for effektivitet og innovativ bymobilitet. Den nye version viderefører idéen i en nutidig, elektrisk kontekst.

Produktion i Ingolstadt

Den nye model vil blive produceret i Ingolstadt i Tyskland, hvor Audi fortsætter sin omstilling mod elektrisk produktion. Beslutningen understøtter virksomhedens ambition om at styrke sine europæiske fabrikker og samtidig sikre lokal produktion af fremtidens biler.

Produktionen af A2 e-tron i Tyskland spiller også en vigtig rolle i forhold til beskæftigelse og udvikling af elbilteknologi. Samtidig er det med til at sikre, at modellen lever op til de kvalitetsstandarder, som forbindes med tysk bilproduktion.

Fortsat fokus på nye modeller

Audi har i de seneste år lanceret en lang række nye modeller og har i dag en af de mest opdaterede porteføljer i branchen. Denne udvikling fortsætter i 2026, hvor mærket både styrker sin position i luksussegmentet og i de mindre klasser.

Ud over A2 e-tron arbejder Audi også på en ny stor SUV i form af Q9, som sammen med den kompakte elbil skal udvide modelprogrammet yderligere. Dermed fastholder Audi sit fokus på både innovation og bredde i modeludvalget.