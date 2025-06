Audi lancerer tredje generation af Q3 med imponerende teknologi

Audi Q3 har siden sin lancering i 2011 været en stor succes og solgt i mere end to millioner eksemplarer globalt. Nu præsenterer Audi tredje generation af den populære kompakte SUV, der sætter nye standarder inden for både design, teknologi og komfort. “Med tredje generation af Audi Q3 fornyer vi en vigtig modelfamilie som en del af vores produktinitiativ,” udtaler Audis administrerende direktør, Gernot Döllner.

Avanceret lys løfter sikkerheden

En af de største nyheder i den nye Audi Q3 er den avancerede lysteknologi. Fronten er udstyret med digitale Matrix LED-forlygter med mikro-LED-teknologi, der giver betydeligt bedre belysning og øger kontrasterne på vejen. Disse forlygter integrerer direkte med bilens førerassistentsystemer, hvilket betyder, at vigtige informationer vises direkte foran føreren på vejen. Eksempelvis projiceres en iskrystal som advarsel på vejen, hvis der er risiko for glat føre.

Bagerst finder man en markant LED-lysstribe og oplyste Audi-ringe, samt mulighed for digitale OLED-baglygter, hvilket tidligere har været forbeholdt Audis større modeller.

Digitalt interiør og optimeret plads

Kabinen byder på et helt nyt betjeningskoncept, hvor gearvælger og lysbetjening er flyttet til ratstammen. Denne ændring giver mere opbevaringsplads i midterkonsollen og forbedrer rumfornemmelsen. Ydermere introducerer Audi for første gang i kompaktklassen muligheden for akustikglas, som dæmper støj og sikrer høj komfort ved højere hastigheder.

Bagagerummet er fleksibelt med en kapacitet fra 488 liter til hele 1.386 liter med bagsæderne lagt ned, og SUV’en kan desuden trække op til 2.100 kg.

Effektive motorer med fokus på komfort

I Danmark lanceres Audi Q3 med både benzin- og dieselmotorer, begge med mildhybridteknologi, som kombinerer god brændstoføkonomi med lavere emissioner. Plug-in hybridmodellen Q3 e-hybrid, som ellers byder på en elektrisk rækkevidde op til 120 km, vil dog ikke være tilgængelig på det danske marked, på grund af afgiftsstrukturen.

Den nye Q3 kan også udstyres med en sportsundervogn og adaptiv dæmperkontrol for en endnu mere komfortabel og dynamisk køreoplevelse.

Nye assistentsystemer giver tryghed

Sikkerheden forbedres yderligere af nye assistentsystemer som adaptiv køreassistent plus med vognbaneskiftassistent, der blandt andet advarer mod køretøjer i den blinde vinkel. Derudover overvåger et kabinekamera førerens opmærksomhed, mens bilens parkeringsassistent kan lære op til fem individuelle parkeringsmanøvrer.

Audi Q3 lanceres sidst på året med priser fra 549.990 kroner.

Kilde: Audi Danmark