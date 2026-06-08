Audi vender tilbage til supersportsvognsegmentet med Nuvolari — en hybrid med 1.001 hk og en topfart på over 350 km/t. Det bliver ifølge Audi den hurtigste og mest kraftfulde serieproducerede model i mærkets historie. Bilen bygges i blot 499 eksemplarer, og de første leveres efter planen i første halvår af 2027.

Audi rykker for første gang ind i supersportsvognssegmentet med en højtydende hybriddrivlinje. Den nye Audi Nuvolari kombinerer en 4,0-liters V8 biturbo med tre elmotorer og når en samlet systemydelse på 1.001 hk (736 kW). Dermed bliver den ifølge Audi både den hurtigste og mest kraftfulde serieproducerede Audi nogensinde.

Navnet er en hyldest til Tazio Nuvolari, en af motorsportshistoriens mest markante skikkelser, og bilen præsenteres som en teknologisk spydspids, der skal overføre erfaringer fra banen til serieproduktion. Audi placerer lanceringen i forlængelse af mærkets nye designsprog og indtræden i Formel 1.

“I en tid med grundlæggende forandringer træffer vi modige strategiske beslutninger,” siger CEO Gernot Döllner. “Audi Nuvolari bringer ren emotion og performance ud på vejen. Den viser samtidig, hvordan vi fører ‘Vorsprung durch Technik’ ind i en ny æra.”

Fra 0 til 100 km/t på 2,6 sekunder

Audi oplyser, at Nuvolari accelererer fra 0 til 100 km/t på 2,6 sekunder og videre til 200 km/t på 6,8 sekunder. Topfarten ligger på over 350 km/t.

Forbrændingsmotoren — en 4,0-liters V8 biturbo — yder 800 hk (588 kW) og op til 730 Nm, og den kan dreje helt op til 10.000 omdrejninger i minuttet, et niveau mærket selv betegner som tidligere forbeholdt motorsport. Dertil kommer tre axial flux-elmotorer på hver 110 kW. To af dem sidder på forakslen og leverer tilsammen op til 2.150 Nm, mens den tredje er placeret mellem centermotoren og transmissionen.

Et lithium-ion-batteri på 7,3 kWh gør det ifølge Audi muligt at køre rent elektrisk i byen og over kortere distancer.

quattro predictive ride får verdenspremiere

Med Nuvolari introducerer Audi en ny generation af firehjulstrækket under navnet quattro predictive ride. Systemet analyserer løbende data fra blandt andet styrevinkel, acceleration, yaw-rate og vejgreb, og regulerer momentfordeling, bremsning og aerodynamik som ét samlet system, der ifølge mærket reagerer proaktivt på skiftende vejgreb.

“Nuvolari er Audis første supersportsvogn med en højtydende hybriddrivlinje og sætter nye standarder med sin aerodynamik og med verdenspremieren på quattro predictive ride,” siger CTO Rouven Mohr.

Kulfiber og aktiv aerodynamik fra Formel 1

Karrosseriet bygger på en videreudvikling af Audi Space Frame (ASF) kombineret med et kulfiberkarrosseri. Næsten alle karrosseridele er fremstillet i kulfiberforstærket plast (CFRP) med produktionsteknikker, der også bruges i Formel 1, herunder autoklavehærdning.

Aerodynamikken er aktiv: Den adaptive bagvinge skifter mellem flere positioner, og et Drag Reduction System (DRS) kan aktiveres manuelt via en ratknap for at sænke luftmodstanden og øge topfarten. Ved maksimal belastning genererer bilen efter Audis oplysninger over 400 kg downforce.

Bremsesystemet er keramisk og bygger på brake-by-wire, hvor el- og hydraulisk opbremsning arbejder sammen. Audi angiver en energiabsorptionskapacitet på op til 2,8 megawatt — et niveau mærket sammenligner med en nuværende Formel 1-bil.

En lille, men vigtig model for Audi

Nuvolari bliver bygget i kun 499 eksemplarer, og den viste bil er en førproduktionsprototype. Med en samlet ydelse over 1.000 hk placerer Audi sig i selskab med konkurrenter som Ferrari, Lamborghini (en del af samme koncern) og McLaren i det øverste hybrid-hyperbilsegment. For et mærke, der de senere år har haft fokus på elektrificering af det brede modelprogram, fungerer Nuvolari som et teknologisk udstillingsvindue snarere end en volumenmodel.

En dansk pris er endnu ikke oplyst.

Fakta: Audi Nuvolari

Systemydelse: 1.001 hk (736 kW)

1.001 hk (736 kW) Forbrændingsmotor: 4,0-liters V8 biturbo, 800 hk (588 kW), op til 730 Nm, maks. 10.000 o/min

4,0-liters V8 biturbo, 800 hk (588 kW), op til 730 Nm, maks. 10.000 o/min Elmotorer: Tre axial flux-motorer á 110 kW (to på forakslen, tilsammen op til 2.150 Nm)

Tre axial flux-motorer á 110 kW (to på forakslen, tilsammen op til 2.150 Nm) 0-100 km/t: 2,6 sekunder

2,6 sekunder 0-200 km/t: 6,8 sekunder

6,8 sekunder Topfart: over 350 km/t

over 350 km/t Batteri: 7,3 kWh lithium-ion

7,3 kWh lithium-ion Downforce: over 400 kg ved maks. belastning

over 400 kg ved maks. belastning Oplag: 499 eksemplarer

499 eksemplarer Første leveringer: første halvår 2027

Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi Foto: Audi

Kilde: https://www.mynewsdesk.com/dk/audi-danmark