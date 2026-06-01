Škoda er klar med Peaq, mærkets nye elektriske topmodel med plads til syv og over 600 km rækkevidde. Inden verdenspremieren den 23. juni 2026 har prototyperne tilbagelagt mere end 1,5 millioner kilometer i ørkenhede, polarkulde og på støvede grusveje. Peaq bliver Škodas nye flagskib og bygger på Volkswagen-koncernens MEB+-platform.

Škoda har gennem længere tid løftet sløret bid for bid for sin kommende elektriske topmodel, og nu er den tjekkiske bilproducent klar til at præsentere den færdige bil. Škoda Peaq får verdenspremiere tirsdag den 23. juni 2026, og forud for premieren fortæller mærket om det omfattende testprogram, som den syvpersoners elektriske SUV har været igennem.

Ifølge Škoda har prototyperne tilsammen kørt mere end 1,5 millioner kilometer på tre kontinenter, og testene er foregået i alt fra Arizonas ørken til områder mere end 200 kilometer nord for polarcirklen.

Testet fra −40 °C til ørkenhede

Den tekniske udvikling af Peaq har ifølge Škoda kombineret klassiske tests i den virkelige verden med virtuelle simuleringer på højtydende computere. Bestyrelsesmedlem med ansvar for teknisk udvikling, Johannes Neft, forklarer:

“Škoda Peaq er resultatet af en omfattende udviklings- og testproces, hvor vores ingeniører har verificeret funktionaliteten og holdbarheden af alle centrale komponenter og designelementer. Vi testede Peaq indgående både i laboratorier – herunder klimakamre og vindtunneler – og under virkelige forhold: fra ørkenens hede til frostgrader 200 kilometer nord for polarcirklen, hvor temperaturerne kan falde til −40 °C.”

I de arktiske egne har Škoda ifølge eget udsagn særligt fokuseret på hurtig afrimning af ruder, effektiv kabineopvarmning samt bilens opførsel på sne og is — herunder vejgreb, stabilitet og funktionen af sikkerhedssystemerne ved temperaturer under −30 °C.

Et år i ørkenen

I den modsatte ende af skalaen har prototyperne stået udsat for intensivt sollys i 12 måneder i tørre ørkenmiljøer. Det har skullet vurdere lakkens kvalitet og plastkomponenternes holdbarhed, mens dynamiske kørsler i ekstrem varme har sat bremser, undervogn og kølesystemer på prøve.

Škoda fremhæver desuden, at klimaanlægget i ørkenvarmen var i stand til hurtigt at nedkøle kabinen, og at tusindvis af kilometer på støvede grusveje har valideret kabinens tæthed og karrosseriets modstandsdygtighed over for stenslag.

Topmodel med plads til syv

Peaq bliver Škodas nye flagskib og placerer sig i toppen af modelprogrammet. Den har plads til op til syv passagerer, og mærket lover høj komfort, balancerede køreegenskaber og et lavt støjniveau. Sidstnævnte skal ifølge Škoda være med til at fremhæve kabinens nye lydsystem fra Sonos.

Teknisk bygger Peaq på Volkswagen-koncernens nyeste MEB+-platform, som også kommer til at danne grundlag for kommende elbiler hos blandt andre VW, Audi og CUPRA. Škoda oplyser, at modellen får nye, effektive elmotorer og batterier med en rækkevidde på over 600 km, samt det adaptive DCC-undervognssystem.

Blandt detaljerne nævner mærket også en række Simply Clever-funktioner, herunder forrudeviskere med integrerede sprinklerdyser, som ifølge Škoda introduceres for første gang i en model fra mærket.

En vigtig brik i Škodas elbil-fremstød

Peaq bliver en central model i Škodas elektriske offensiv, hvor mærket i forvejen tæller Enyaq og Elroq. Sidstnævnte var ifølge Škoda Danmarks mest solgte bil i 2025. Peaq slutter sig dermed til en familie, der også kommer til at omfatte den mindre Epiq og en kommende elektrisk stationcar — alle med Škodas nye Modern Solid-designsprog.

For det danske marked vil Peaq være interessant som et alternativ til andre store, elektriske familie-SUV’er med syv sæder, et felt der er vokset markant de seneste år. Konkrete danske priser og specifikationer er endnu ikke offentliggjort.

Verdenspremieren tirsdag den 23. juni 2026 kan følges via Škodas officielle kommunikationskanaler, og livestreamen begynder kl. 18:25. Læs mere om Peaq.

Fakta: Škoda Peaq

Type: Fuldelektrisk SUV, topmodel i Škodas modelprogram

Fuldelektrisk SUV, topmodel i Škodas modelprogram Sæder: Op til 7

Op til 7 Platform: Volkswagen-koncernens MEB+

Volkswagen-koncernens MEB+ Rækkevidde: Over 600 km (ifølge Škoda)

Over 600 km (ifølge Škoda) Undervogn: Adaptivt DCC-system

Adaptivt DCC-system Lydsystem: Sonos

Sonos Testkørsel under udvikling: Mere end 1,5 millioner km på tre kontinenter

Mere end 1,5 millioner km på tre kontinenter Testforhold: Fra ørkenhede til −40 °C nord for polarcirklen

Fra ørkenhede til −40 °C nord for polarcirklen Verdenspremiere: 23. juni 2026, livestream kl. 18:25

Foto: Škoda Foto: Škoda Foto: Škoda Foto: Škoda Foto: Škoda

Kilde: https://www.mynewsdesk.com/dk/skoda-danmark