Škoda løfter sløret for sit hidtil største og mest avancerede elbil-flagskib. Den nye Peaq er en fuldelektrisk syvsæders SUV med op til 634 kilometers rækkevidde, 299 hk og et bagagerum på 935 liter. Mærket åbner for bestillinger nu, og de første biler lander hos danske forhandlere i oktober.

Škoda har officielt verdenspremiere på Peaq — en helt ny fuldelektrisk SUV, der placerer sig øverst i mærkets modelprogram. Med en længde på 4.874 mm og en akselafstand på 2.965 mm er Peaq både den største og mest rummelige Škoda nogensinde, og det er samtidig mærkets første model i det store SUV-segment. Tilbuddet om en tredje sæderække gør Peaq til et reelt familieflagskib med plads til syv.

Peaq lægger sig dermed over Enyaq i hierarkiet og udvider sammen med den kommende lille Epiq Škodas elektriske modelprogram betydeligt. Importøren oplyser, at Peaq kan bestilles nu og lander i Danmark i oktober 2026.

Designet er inspireret af Vision 7S

Den nye SUV er tegnet efter Škodas Modern Solid-designsprog med rene linjer og minimalistiske flader, og den henter ifølge mærket inspiration fra konceptbilen Vision 7S. Både for- og baglygter har en ny T-formet lyssignatur, og Peaq bliver den første Škoda med skjulte dørhåndtag. Sammen med en række aerodynamiske detaljer giver det en luftmodstandskoefficient på 0,249 — et tal, der er med til at sikre bilens lange rækkevidde.

Bagagerum på 935 liter og en frunk

Femsæders-versionen byder på 935 liters bagagerumskapacitet — det største bagagerum i nogen Škoda-model — suppleret af en frunk på 37 liter under fronthjelmen. Vælger man syvsæders-konfigurationen, der koster 9.995 kroner ekstra, er der 299 liter med alle tre sæderækker i brug og 890 liter med tredje række foldet ned.

Som ekstraudstyr kan Peaq leveres med et panoramaglastag på over 2,1 m² med Dynamic Shade Control. Det elektrokrome tag kan ændre lysgennemgang i ni separate sektioner. En såkaldt Relax-pakke tilføjer forsæder med ventilation og massage, benhvilere, et premium-lydsystem fra Sonos med 16 højttalere samt en integreret wellness-app.

Tre drivlinjer og op til 634 kilometer på en opladning

Peaq tilbydes i tre drivlinjevarianter med to batteristørrelser. Indstigningsmodellen Peaq 60 har et batteri på 59 kWh netto (63 kWh brutto) og en baghjulstrukket elmotor på 204 hk, hvilket ifølge Škoda giver en rækkevidde på 450 kilometer. Peaq 90 trækker også på baghjulene, men har 86 kWh netto (91 kWh brutto), 286 hk og op til 634 kilometers rækkevidde. Topvarianten Peaq 90x har firehjulstræk via to elmotorer med en samlet ydelse på 299 hk og en rækkevidde på 602 kilometer.

91 kWh-batteriet er det største, Škoda nogensinde har monteret i en elbil. Maksimal DC-ladeeffekt er 160 kW for Peaq 60 og 199 kW for de to større varianter, og Škoda oplyser, at en opladning fra 10 til 80 procent tager 27-28 minutter. Peaq understøtter desuden one-pedal driving og bidirektionel opladning, så højvoltsbatteriet kan levere strøm til eksterne forbrugere.

Ny generation infotainment med lodret skærm

Internt er Peaq den første Škoda med en lodret monteret 13,6-tommers skærm, og infotainmentsystemet er bygget på Android-platformen. Den trådløse opladning til to telefoner er opgraderet til 25 watt og har nu integrerede MagSafe-magneter og baggrundsbelysning for korrekt placering.

På sikkerhedssiden er Front Assist, Crossroad Assist, Turn Assist, Side Assist og Travel Assist 3.0 standard, ligesom bilen har ti airbags, herunder en centerairbag og sideairbags i bagsædet. Som ekstraudstyr tilbydes Top Area View 360° med transparent 3D-visualisering af karrosseriet samt Intelligent Park Assist.

To udstyrslinjer: Selection og Sportline

Peaq tilbydes i udstyrsvarianterne Selection og Sportline. Selection-udgaven kommer med 19″ Gharial-alufælge, Travel Assist 3.0, tre-zoners klimaanlæg, elektrisk bagklap med virtuel pedalbetjening, Kessy Advanced og varme i bagsæderne.

Sportline-varianten har 20″ Okapi-alufælge, højglanssorte eksteriørdetaljer, LED Matrix-forlygter, oplyst front-Light Band og elektrisk justerbare sportssæder med integrerede nakkestøtter. Sportline er desuden den eneste version, der kan bestilles med en tofarvet lakering med sort tag, og den fås med adaptiv DCC-undervogn, der kan veksle mellem komfort og sport.

Alle tre varianter kan udstyres med anhængertræk. Trækkapaciteten er 1.800 kg for Peaq 60 og Peaq 90, mens Peaq 90x kan trække op til 2.000 kg (bremset).

Et vigtigt skridt i Škodas elektriske offensiv

Peaq er et af mærkets vigtigste produkter i den igangværende elektrificering. Škoda har allerede haft succes med elbilerne Elroq og Enyaq, og sammen med den kommende Epiq vil Peaq ifølge mærket fordoble den elektriske portefølje. Hvor Elroq og Enyaq sigter mod kompakt- og mellemklassen, åbner Peaq et nyt segment for det tjekkiske mærke som familiens store, elektriske syvsæder.

Du kan finde flere oplysninger på skoda.dk.

Fakta: Škoda Peaq

Peaq 60 Selection (indstigningsmodel)

Effekt: 204 hk (150 kW), baghjulstræk

0-100 km/t: 8,5 sekunder

Tophastighed: 160 km/t

Batteri: 59 kWh (netto) / 63 kWh (brutto)

Rækkevidde: 450 km (WLTP)

Maks. DC-ladeeffekt: 160 kW (10-80 % på 27 min.)

Egenvægt: 2.125 kg

Trækevne: 1.800 kg

Pris: fra 339.995 kr.

Peaq 90 Selection

Effekt: 286 hk (210 kW), baghjulstræk

0-100 km/t: 7,1 sekunder

Tophastighed: 180 km/t

Batteri: 86 kWh (netto) / 91 kWh (brutto)

Rækkevidde: 634 km (WLTP)

Maks. DC-ladeeffekt: 199 kW (10-80 % på 28 min.)

Egenvægt: 2.309 kg

Pris: fra 409.995 kr.

Peaq 90x Selection (firehjulstræk)

Effekt: 299 hk (220 kW), firehjulstræk

0-100 km/t: 6,7 sekunder

Tophastighed: 180 km/t

Batteri: 86 kWh (netto) / 91 kWh (brutto)

Rækkevidde: 602 km (WLTP)

Maks. DC-ladeeffekt: 199 kW (10-80 % på 28 min.)

Egenvægt: 2.382 kg

Trækevne: 2.000 kg

Pris: fra 439.995 kr.

Sportline-priser: 379.995 kr. (Peaq 60), 459.995 kr. (Peaq 90), 489.995 kr. (Peaq 90x). Merpris for tredje sæderække: 9.995 kr. på alle varianter.

Dansk introduktion: Oktober 2026. Kan bestilles nu.

Foto: Škoda Foto: Škoda Foto: Škoda Foto: Škoda Foto: Škoda Foto: Škoda Foto: Škoda

Kilde: https://www.mynewsdesk.com/dk/skoda-danmark