CUPRA bygger videre på fortællingen om den nye elektriske bybil Raval med en global marketingkampagne, der tager afsæt i Barcelonas kreative Raval-kvarter. Kampagnen samler kunstnere, musikere og atleter under budskabet om, at livets vigtigste lektioner ikke læres i klasselokalet, men på gaden.

Siden verdenspremieren tidligere på året har CUPRA Raval været omgivet af stor opmærksomhed, og den elektriske bybil er ifølge mærket en af de mest betydningsfulde modelintroduktioner i CUPRAs historie. Nu følger spanierne op med den globale marketingkampagne University of the Streets, der skal videreføre den kulturelle fortælling bag modellens navn.

Barcelonas Raval-kvarter som omdrejningspunkt

Kampagnen tager afsæt i Barcelonas ikoniske Raval-kvarter, som har lagt navn til mærkets nye elektriske bybil. Kvarteret er kendt for sin kreative energi, kulturelle mangfoldighed og evne til at samle mennesker på tværs af baggrunde, interesser og udtryksformer — netop herfra udspringer kampagnens centrale budskab om, at læring ikke kun handler om uddannelse, men også om erfaring og de oplevelser, der former os.

For CUPRA er det en velkendt strategi at koble model og kultur tæt sammen. Hvor mange bilmærker bygger lanceringer op om tekniske data, har CUPRA siden mærkets selvstændiggørelse satset på at positionere sig gennem livsstil, design og kreative miljøer — og Raval-modellen er endnu et skridt i den retning.

En generation, der skaber sin egen vej

Kampagnen samler kunstnere, musikere og atleter fra hele verden, som hver især har fundet deres egen vej til succes. Fælles for dem er erfaringen af, at nogle af livets vigtigste lektioner ikke er lært i et klasselokale, men gennem kultur, fællesskaber, oplevelser og virkelighedens udfordringer. Derfor er University of the Streets ikke bygget op omkring én hovedperson, men omkring en fælles fortælling om, hvordan talent, ambitioner og identitet formes gennem livet.

”University of the Streets er mere end en kampagne. Det er en fortælling om de erfaringer, der former os som mennesker. Om de ting, vi lærer gennem livet, gennem kulturen og gennem de fællesskaber, vi er en del af. Vi ønsker at inspirere en ny generation til at finde deres egen vej og skabe deres egen definition af succes,” siger Patrick Sievers, Global Head of Marketing hos CUPRA.

Dansk forspil med Distortion og CUPRA Days

Herhjemme har fortællingen om CUPRA Raval allerede været til stede gennem flere kulturelle initiativer. Mærket fremhæver lanceringseventet i København, arrangementsrækken CUPRA Days, samarbejder med ambassadører og etableringen af en CUPRA Raval Stage på gadefesten Distortion. Den røde tråd har været ønsket om at skabe forbindelser mellem bil, kultur og de miljøer, der ifølge importøren inspirerer næste generation af kunder.

En vigtig brik i CUPRAs elektriske offensiv

CUPRA Raval er mærkets radikale fortolkning af den elektriske bybil og tilføjes modelrækken i 2026. Den lægger sig dermed under CUPRA Born og den elektriske SUV-coupé Tavascan i mærkets el-portefølje og bliver samtidig CUPRAs bud på det voksende segment af mindre, billigere elbiler, som flere europæiske mærker satser hårdt på i disse år.

Ifølge CUPRA selv har mærket på syv år lanceret syv modeller og solgt over 900.000 biler globalt. Raval-modellen — og kampagnen omkring den — er en central del af at fastholde det momentum, mens elbilsalget i Europa fortsat er under pres fra prisfølsomme kunder og skiftende afgiftsregler.

Foto: CUPRA Foto: CUPRA Foto: CUPRA Foto: CUPRA Foto: CUPRA Foto: CUPRA Foto: CUPRA

Kilde: https://www.mynewsdesk.com/dk/seat-danmark