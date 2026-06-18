Fire år efter lanceringen får Renaults bedst sælgende elbil i Danmark et markant teknisk og designmæssigt løft. Den faceliftede Megane E-Tech Electric kommer med et nyt LFP-batteri på 67 kWh, op til 500 km rækkevidde (WLTP) og ladning med 165 kW. Bilen lanceres i Danmark i slutningen af september.

Renault Megane E-Tech Electric var i 2022 startskuddet på Renaults elbiloffensiv. Nu, fire år senere, sender mærket en grundigt opdateret udgave på markedet — med ny front, et større LFP-batteri og et slankere modelprogram.

Danmarks mest solgte Renault-elbil får et løft

Megane E-Tech Electric er ifølge Renault solgt i knap 5.800 eksemplarer i Danmark siden lanceringen i 2022, hvilket gør den til mærkets bedst sælgende elbil herhjemme. Til sammenligning oplyser Renault, at søstermodellen Scenic E-Tech Electric, der deler platform, er solgt i omtrent 5.200 styk — dog på kortere tid, da Scenic først kom på markedet i 2024.

Faceliftet skal holde modellen relevant i et elbilsegment, hvor nye konkurrenter dukker op i højt tempo.

Alt er nyt — undtagen forlygterne

Udvendigt er det især fronten, der er ændret. Ifølge Renault er alt nyt bortset fra forlygterne, og kofangeren er nu karosserifarvet for at understrege bilens sportslige udtryk. De tidligere luftindtag i siderne er erstattet af en lyssignatur bestående af små diamantformede lys — et detaljegreb, der ifølge mærket også får bilen til at virke bredere og mere robust.

Bagtil ligner baglygterne ved første øjekast de hidtidige, men de er opdateret med samme designelementer, som man finder på den nye Renault Clio.

Nyt LFP-batteri giver længere rækkevidde

De største ændringer ligger under overfladen. Bilen er blevet 20 mm højere, fordi Renault skifter fra NMC- til LFP-batteri, som har en lidt lavere energitæthed og derfor kræver mere plads i batterikassen.

Til gengæld bringer LFP-teknologien en række fordele med sig. Renault fremhæver, at batteriet er mere robust, og at det kan lades til 100 procent uden at tage skade — noget der ikke anbefales i daglig brug af et NMC-batteri.

Kapaciteten vokser fra 60 til 67 kWh, og rækkevidden stiger ifølge producenten fra 470 til op til 500 km efter WLTP-normen.

Hurtigere lynladning

Ladeevnen får også et nøk opad. Hvor den hidtidige Megane E-Tech Electric lader med op til 130 kW DC, lader den faceliftede version med 165 kW DC. Det betyder ifølge Renault, at en lynladning fra 15 til 80 procent kan klares på 24 minutter — 25 procent hurtigere end før.

Vekselstrømsladning sker som standard med 11 kW AC, mens 22 kW AC kan tilkøbes.

Modelprogrammet skæres ned fra fire til to versioner

Med faceliftet rydder Renault op i varianterne. Indstigningsudgaven Evolution med det lille 40 kWh-batteri forsvinder helt — den stod ifølge Renault kun for 1 procent af det globale salg. Samtidig udgår topvarianten Iconic.

Tilbage står to versioner, der begge bruger det nye 67 kWh-batteri og en motor på 220 hk (160 kW):

Techno — fuldt udstyret med 19 tommer fælge som standard.

— fuldt udstyret med 19 tommer fælge som standard. Esprit Alpine — den sportslige variant med 20 tommer fælge og opgraderet kabineudstyr.

Google Gemini integreret i infotainmentet

Megane E-Tech Electric beholder Renaults openR link-system med indbygget Google, men det er ifølge producenten opdateret med 60 nye funktioner og forbedringer. Heriblandt er stemmeassistenten Google Gemini, så føreren kan tale naturligt til systemet og få det til at udføre opgaver eller besvare spørgsmål under kørslen.

Bilen kommer desuden med mere end 30 assistentsystemer, blandt andet en adaptiv fartpilot, der nu også registrerer trafik på siden af bilen.

Ny app afløser MyRenault

Samtidig lancerer Renault en ny app — my rnlt — der erstatter den hidtidige MyRenault-app. Den skal være mere stabil og synkronisere data mere pålideligt mellem bil og telefon. Brugerne kan blandt andet sende ruter fra Google Maps direkte til bilen, følge ladestatus og bestille tid på værksted via appen.

Dansk lancering og pris

Den nye Renault Megane E-Tech Electric lanceres i Danmark i slutningen af september. Renault oplyser, at priser og bestillingsmulighed forventes offentliggjort inden sommerferien.

Fakta: Renault Megane E-Tech Electric (facelift)

Motoreffekt: 220 hk (160 kW)

Drejningsmoment: 300 Nm

0-100 km/t: 7,6 sekunder

0-50 km/t: 3,4 sekunder

Tophastighed: 160 km/t

Batteri: 67 kWh LFP

Rækkevidde: op til 500 km (WLTP)

Ladning: 11 kW AC (22 kW AC tilkøb), 165 kW DC

Lynladning 15-80 %: 24 minutter

Længde/bredde/højde: 4.200 / 1.782 / 1.522 mm

Akselafstand: 2.685 mm

Bagagerum: 440 liter (VDA)

Vægt (GVWR): 1.772 kg

Varianter: Techno og Esprit Alpine

Dansk lancering: slutningen af september 2026

Foto: Renault Foto: Renault Foto: Renault Foto: Renault Foto: Renault

Kilde: https://www.mynewsdesk.com/dk/renault-danmark