BMW’s M-afdeling brugte 24-timersløbet på Le Mans som scene for premieren på BMW M Concept Neue Klasse. Konceptbilen introducerer et nyt M-designsprog og giver et håndgribeligt bud på, hvordan mærkets fuldelektriske sportsbiler kommer til at se ud — og køre. Bagved gemmer sig fire elmotorer, et batteri på over 100 kWh og 800-volts arkitektur.

BMW valgte de helt store rammer, da konceptbilen blev rullet frem: 24-timersløbet på Le Mans, hvor BMW M Hybrid V8 i år deltager i Hypercar-klassen med blandt andre danske Kevin Magnussen bag rattet. Konceptbilen er et stilstudie, men også en tydelig forsmag på den fuldelektriske retning, M-afdelingen tager med Neue Klasse-platformen.

Mottoet er det velkendte “Born on the racetrack. Made for the streets.”, og BMW lægger ikke skjul på, at konceptbilen skal forbinde mærkets motorsportshistorie med en elektrisk fremtid.

Et nyt designsprog med klare racer-referencer

Eksteriøret er præget af kraftfulde proportioner, præcise linjer og motorsportsreferencer. BMW fremhæver en række M-specifikke designtiltag, der skal forbedre aerodynamikken — blandt andet sidespejlene og såkaldte trimaran-inspirerede kofangere, hvor formgivningen ifølge mærket er hentet fra højhastigheds-sejlbåde. Også de tredimensionelle Track Lights er en del af pakken.

I bagenden sidder en markant ducktail-spoiler, der skal optimere downforce over bagakslen, mens den nye eksteriørfarve Monza Red understreger forbindelsen til M og motorsport. Den karakteristiske “shark nose” er fortsat på plads, suppleret af nye M Yellow Lights, der ifølge BMW skaber et lysdesign med klare nik til GT-racing og til BMW M Hybrid V8.

Førerorienteret kabine i M-farver

Kabinen er reduceret til det essentielle og konsekvent rettet mod føreren. BMW oplyser, at de fire formstøbte sæder er nyudviklede, og at de røde H-seler, Merino-læder i M-farver og sort nubucklæder skal give et eksklusivt og sportsligt udtryk.

Materialevalget rummer også en mere praktisk dimension: gennemgående brug af naturfibermaterialer skal både holde vægten nede og signalere et mere innovativt udtryk end klassisk kulfiber.

Fire elmotorer og 800-volts teknologi

Under pladerne sidder den drivlinje, der ifølge BMW skal definere de kommende fuldelektriske M-modeller. BMW M eDrive er baseret på Neue Klasses Gen6-teknologi og kombinerer fire elmotorer med den centrale kontrolsoftware BMW M Dynamic Performance Control, som er integreret i den højtydende computer Heart of Joy.

Den hjulspecifikke styring af drivlinje og bremser åbner ifølge mærket for nye muligheder inden for både køredynamik og sikkerhed — med høj regenereringsevne, optimal trækkraft helt op til grænsen og en særdeles direkte respons.

Højvoltsbatteriet er på over 100 kWh og kører på 800-volts arkitektur, hvilket både skal give højere ydelse og hurtigere opladning. BMW fremhæver desuden, at batteriet fungerer som en strukturel komponent i karrosseriet, hvilket øger stivheden og bidrager til køredynamikken.

En forsmag på den fuldelektriske M Neue Klasse

Konceptbilen kommer i forlængelse af BMW M’s tidligere udmeldinger om en fuldelektrisk M Neue Klasse, som mærket har annonceret til 2027. Le Mans-premieren tjener som et visuelt opslag i den fortælling: et bud på, hvordan formsprog, kabine og drivlinje skal smelte sammen, når M-afdelingen rykker væk fra forbrændingsmotoren.

Efter premieren på Le Mans rejser konceptbilen videre til biludstillingen AURORA i Båstad i Sverige, hvor den kan opleves fra 26. til 28. juni.

Fakta: BMW M Concept Neue Klasse

Type: Konceptbil, fuldelektrisk

Konceptbil, fuldelektrisk Drivlinje: BMW M eDrive med fire elmotorer

BMW M eDrive med fire elmotorer Styring: BMW M Dynamic Performance Control integreret i Heart of Joy-computeren

BMW M Dynamic Performance Control integreret i Heart of Joy-computeren Batteri: Over 100 kWh, 800-volts arkitektur, strukturelt integreret i karrosseriet

Over 100 kWh, 800-volts arkitektur, strukturelt integreret i karrosseriet Platform: Neue Klasse Gen6

Neue Klasse Gen6 Designsignaturer: Shark nose, M Yellow Lights, trimaran-kofangere, ducktail-spoiler, Monza Red lak

Shark nose, M Yellow Lights, trimaran-kofangere, ducktail-spoiler, Monza Red lak Verdenspremiere: 24-timersløbet på Le Mans, juni 2026

24-timersløbet på Le Mans, juni 2026 Næste visning: AURORA i Båstad, Sverige, 26.-28. juni 2026

AURORA i Båstad, Sverige, 26.-28. juni 2026 Forbrug og ydelse: Ikke oplyst — konceptbil uden officielle forbrugstal

Foto: BMW Foto: BMW Foto: BMW Foto: BMW Foto: BMW Foto: BMW Foto: BMW

Kilde: https://www.mynewsdesk.com/dk/bmw_danmark