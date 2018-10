Audi R8 med ny motor er nu endnu hurtigere

Der er kosmetiske ændringer i den kommende R8 – største ændring ses dog under motorhjelmen

Efter verdenspremieren på R8 LMS GT3 på biludstillingen i Paris i 2018 kommer nu den serieproducerede model –

Siden 2007 har Audi begejstret bilentusiaster med deres R8. Nu kommer Audi R8 Coupé og Spyder i endnu en forbedret version, hvor fronten, hækken og nye motorer er de største nyheder.

Som det efterhånden har været tilfældet i en årrække, så er det centrale element i Audi R8 dens V10-sugemotor. Motoren har over 50 pct. af de samme dele som sidder i racerversionerne af R8 (R8 LMS GT3 og GT4). Dermed kommer mottoet for bilen: ‘Born on the track, built for the road’ de kommende ejere til gode. De kan forvente spontan respons, lynhurtig levering af høje omdrejninger og en enestående lyd – det centrale element i Audi R8.

Lynende hurtig

Kunderne kan vælge mellem to forskellige ydelser. Standardmotoren og V10-topmodellen med quattro-undervogn og firehjulstræk. Den sikrer 610 hk, 0 til 100 km/t på bare 3,2 sekunder og en topfart på 330 km/t. Det burde række til de fleste.

Den næsten samme V10-motor anvendes i R8 LMS GT3 og R8 LMS GT4 på racerbanen. V10-motoren, der produceres på motorfabrikken i den ungarske by Győr, er lavet efter principper fra motorsporten, og det gør det muligt at montere motoren ekstremt lavt, hvilket giver et lavt tyngdepunkt og en fantastisk balance.

Knivskarp undervogn

Den nye Audi R8 er fra fabrikken udstyret med 19″-fælge, men det er også muligt at tilkøbe særligt lette 20” kompletfræsede fælge. Som alternativ til de standardmonterede stålskiver tilbyder Audi desuden keramikbremser.

Der er ikke sket voldsomt meget med R8 gennem årene. Den har gennemgået en naturlig udvikling, og forskellen er da også til at overse, hvis man ikke nørder Audi. For de største forskelle ses i skørterne og grillen, mens lygtedesignet er uændret.

De nye R8-modeller kan bestilles i Danmark i løbet af 1. kvartal 2019.