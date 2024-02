Audi RS 6 Avant GT – Ultimativ luksus og ydeevne

now playing

now playing

now playing

now viewing

Audi RS 6 Avant GT – Kronjuvelen i Audi’s modelrække



Audi RS 6 Avant GT repræsenterer det ypperste indenfor Audi’s ingeniørkunst og designæstetik. Med eksklusive detaljer både ind- og udvendigt, herunder elementer i kulfiber og en unik folie inspireret af Audi 90 quattro IMSA GTO, sætter denne specialmodel en ny standard for luksus og præstationer.

Fra koncept til virkelighed: Inspirationen bag Audi RS 6 Avant GT



Udviklingen af RS 6 Avant GT blev inspireret af RS 6 GTO conceptet fra 2020, et projekt ledet af Audi’s lærlinge. Inspirationen stammer fra den legendariske Audi 90 quattro IMSA GTO racer fra 1989, hvilket tydeligt ses i bilens design og præstationer.

Design og æstetik: En unik fremtoning

Audi RS 6 Avant GT adskiller sig markant fra sine søstermodeller gennem sit unikke design. Fra den markante front med sort højglans Singleframe-grill og luftindtag til de eksklusive 22″ fælge og kulfiberdetaljer, udstråler hver eneste del af denne bil eksklusivitet og kraft.

Eksklusivitet Interiør



Interiøret i RS 6 Avant GT er en klasse for sig med detaljer i sort og dybsort Dinamica mikrofiber, dobbelte syninger i rød og kobber samt specialdesignede RS-sæder, der fuldender den luksuriøse køreoplevelse.

Teknisk Overlegenhed: Optimeret Performance



Med en V8-motor, der yder 630 hk og et maksimalt drejningsmoment på 850 Nm, sætter RS 6 Avant GT nye standarder for ydeevne. Acceleration fra 0-100 km/t på blot 3,3 sekunder og en tophastighed på 305 km/t er blot nogle af de imponerende specifikationer.

Køreoplevelsen: Uforlignelig dynamik og komfort

Den vægtreducerende gevindundervogn og det optimerede quattro-sportsdifferentiale sikrer en køreoplevelse, der er både skarp og komfortabel. Med manuel justering og optimerede støddæmpere er RS 6 Avant GT skabt til både hverdagskørsel og banekørsel.

Tysk håndværk i topklasse

RS 6 Avant GT produceres ikke på den almindelige produktionslinje, men samles ved håndkraft i Böllinger Höfe. Hver af de 660 eksemplarer bærer præg af håndværksmæssig finesse og individuel nummerering, hvilket understreger bilens eksklusivitet.

CO₂-Neutral Produktion

Produktionen af RS 6 Avant GT i Böllinger Höfe er CO₂-neutral, takket være brug af grøn strøm og varme fra vedvarende energikilder. Audi’s engagement i miljøbeskyttelse understreges yderligere gennem brugen af Carbon Credits fra certificerede klimabeskyttelsesprojekter.

Audi RS 6 Avant GT i Danmark

Selvom kun et enkelt eksemplar af RS 6 Avant GT finder vej til Danmark, understreger dette bilens eksklusivitet og Audi’s dedikation til at levere ekstraordinære køreoplevelser for danske bilentusiaster.

Audi RS 6 Avant GT er ikke blot en bil; det er en manifestation af Audi’s stræben efter perfektion, innovation og luksus. Denne specialmodel er et bevis på mærkets evne til at skabe køretøjer, der både inspirerer og imponerer.