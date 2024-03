Audi Q6 e-tron: Fremtidens elektriske SUV definerer ny æra af “Vorsprung durch Technik”

now playing

Audi har lanceret den helt nye Q6 e-tron, en fuldelektrisk SUV, der markerer et nyt kapitel i Audis historie om innovation og bæredygtighed. Med introduktionen af Q6 e-tron bringer Audi “Vorsprung durch Technik” ind i den elektriske æra, og sætter nye standarder for performance, rækkevidde, opladning, køredynamik og design.

Audi Q6 e-tron er bygget på den revolutionerende Premium Platform Electric (PPE), udviklet i samarbejde med Porsche, hvilket sikrer enestående elektrisk performance og effektivitet. Denne model er den første serieproducerede Audi, der produceres på hovedfabrikken i Ingolstadt, hvilket understreger Audis forpligtelse til elektrisk mobilitet.

Performance og teknologi

Med kraftfulde elmotorer og et avanceret litium-ion-batteri leverer Audi Q6 e-tron en imponerende rækkevidde på op til 617 km og sportslige præstationer. Den hurtige opladningskapacitet på op til 270 kW betyder, at du kan oplade fra 10 til 80 % på cirka 21 minutter, hvilket gør lange rejser nemmere og mere bekvemme.

Design og komfort

Q6 e-tron udmærker sig ikke kun ved sin teknologi, men også ved sit design. Den rummelige kabine og de lange akselafstande sikrer masser af plads og komfort for alle passagerer. Den digitale oplevelse løftes til nye højder med et fuldt opkoblet interiør, der inkluderer et fritstående Audi MMI-panoramadisplay med OLED-teknologi.

Fremtidens lys

Audi fortsætter med at innovere inden for lysteknologi. Q6 e-tron introducerer verdensnyheden i form af den aktive digitale lyssignatur og den anden generation af de digitale OLED-baglygter, hvilket skaber et unikt og genkendeligt design.

Miljøvenlig produktion

Audi lægger stor vægt på bæredygtighed i produktionen af Q6 e-tron. Ved at anvende genanvendte materialer og skrot-stål bidrager Audi til et effektivt materialekredsløb og reducerer behovet for primære ressourcer.

Markedslancering i Danmark

Audi Danmark har store forventninger til Q6 e-tron på det danske marked. Rikke Hamilton, direktør for Audi Danmark, fremhæver, at de har sammensat en attraktiv pakke, hvor bilen er godt udstyret til en konkurrencedygtig pris. Audi Q6 e-tron quattro lanceres i Danmark til sommer med priser fra 659.990 kr., og senere på året følger yderligere to modeller med baghjulstræk.

Audi Q6 e-tron er mere end bare en bil; det er et løfte om en bæredygtig fremtid, hvor avanceret teknologi og banebrydende design går hånd i hånd. Med Q6 e-tron tager Audi et vigtigt skridt fremad i transformationen mod elektrisk mobilitet og bekræfter endnu engang sit ry som en pioner inden for bilindustrien.